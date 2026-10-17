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法院考量初犯與偶發給予緩刑

韓國釜山發生一起高齡長者情感糾紛導致的家庭暴力事件。一名七旬婦人因聽信他人傳言，懷疑八旬親姊與自己的丈夫存在不倫關係，竟憤而動手痛毆姊姊，導致對方重傷住院。釜山地方法院近日審結此案，判處該名七旬婦人有期徒刑8個月、緩刑2年。根據《韓聯社》報導，釜山地方法院判決書指出，本案發生於今年2月20日中午12時左右，地點位於釜山市內的一處公寓大樓。A婦人從熟人處聽聞「姊姊與自己的丈夫有不倫關係」等言論後深感憤怒，隨急前往80多歲的姊姊B婦人家中理論，並實施攻擊。案發當時，A婦人強行拉扯坐在床上的B婦人頭髮，將其重重摔落倒地，隨後更以膝蓋重壓B婦人胸口。這起暴行導致高齡的B婦人左側股骨骨折及雙膝嚴重挫傷，經醫院診斷需治療長達12週，傷勢嚴重。在審判過程中，被告A婦人雖承認部分動手事實，但辯稱自己「並未用膝蓋重壓姊姊胸口」。然而，法官採信了受害者B婦人的證詞，並結合傷情診斷，未採納A婦人的辯解，認定曾用膝蓋重壓施暴事實成立。法官在判決書中指出，「被告對高齡受害者施暴並造成極其嚴重的傷害，且至今未能與受害者達成和解，亦未對受害者進行任何損害賠償或傷勢復原措施，本應予以嚴懲」。不過，法官話鋒一轉提到，「被告在審理期間大致承認犯罪事實，本案屬一時衝動下的偶發性犯罪，且被告過去並無任何刑事前科紀錄」。綜合上述因素後，決定給予其緩刑自新機會，判處有期徒刑8個月、緩刑2年。