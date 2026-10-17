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中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣今（17）日出席國民黨新北市長參選人李四川的幼托後援會時，爆料台北市長蔣萬安過去4年園長會議都沒有去過，但他不會怪蔣，因為他什麼都不知道。台北市副市長林奕華稍早出席凱道「反虐童護孩子行動」對此回應，「市長允諾在連任之後，會來參加會議，聆聽他們的意見。」無黨籍市議員徐立信7月份揭發私立夏莉絲國際幼兒園虐童案，隨後台北市長蔣萬安被起底，該幼兒園招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳，蔣萬安則解釋沒有也不同意這樣做招生廣告，教育局也火速廢止該園設立許可，連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局累計重罰高達235萬2千元。徐立信9月11日在議會公開邀請蔣萬安和沈伯洋一起上凱道，詢問蔣萬安能否承諾參加，但蔣僅表示「時間上會再研究」，徐立信追問那能否簽署「拒絕虐童、守護孩子」的簽名，蔣萬安也拒絕，稱「議場上本來就不會這樣簽名」。蔣萬安今因為選舉行程改派副市長林奕華和教育局長湯志明、社會局長姚淑文出席，而民進黨台北市長參選人沈伯洋則和民進黨議員參選人親自出席。林奕華會後受訪時解釋，自己曾擔任過兩市的教育局長，他要解釋兩市制度不同，新北市的園長會議會通知市長參加，但台北市則只有教育局長參加，過去她擔任台北市教育局長時，也是她參加不是郝龍斌參加，她在新北市的時候，就是朱立倫參加。林奕華說，在前一陣子，她們也有跟市長報告此事，「市長也允諾在連任之後，他會來跟園長來參加他們的會議，聆聽他們的意見」，也希望鼓勵第一線認真的教保人員，因此也會精進獎勵措施，讓第一線教保人員不會認為一有問題就被責備，給他們一些支持系統，讓他們知道，市府也有看到很多第一線教保人員的認真跟努力。