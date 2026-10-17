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▲龍象大戰廝殺前，2隊球員互玩打屁股，劉基鴻也被拍到一直拉著中信兄弟江坤宇，想要討一個抱抱。（圖／讀者提供）

龍象大戰開打前超歡樂 中信味全龍球員互相抱抱、打屁屁

張家兄弟無法相認 蔡其昌幫忙團圓

2026年中華職棒台灣大賽「龍象大戰」今（17）日正式開打，由中信兄弟對決味全龍，兩隊為了總冠軍正面交鋒，雙方球員難得齊聚一堂，原本以為會充滿火藥味，但賽前卻出現最和平的瞬間，2隊球員忙著找老朋友敘舊，不只握手、擁抱，還有人從背後偷襲打屁屁，甚至上演「味全龍張政禹想要找中信弟弟張士綸，卻被教練抓走」的搞笑場面，讓緊張的冠軍賽多了不少歡樂氣氛。許多球迷在比賽前捕捉到不少歡樂畫面，穿著黃色球衣的中信兄弟球員與紅色球衣的味全龍球員混在一起，完全沒有敵我之分，中信兄弟鄭浩均被味全龍林凱威從背後一把抱住，兩人笑得相當開心；味全龍陳子豪則與前東家中信兄弟的陳琥碰面，老隊友重逢自然有聊不完的話，另一邊味全龍伍鐸也與中信兄弟菲力士握手寒暄，張士綸更從背後拍了郭天信的屁股，打招呼的方式相當熟門熟路。不只如此，味全龍劉基鴻也被拍到一直拉著中信兄弟江坤宇，想要討一個抱抱，兩人拉拉扯扯的模樣相當逗趣。明明再過不久就要在球場上拚輸贏，這群球員卻趁著開賽前把握時間敘舊，抱抱、聊天、打鬧樣樣來，完全看不出等等就要為了總冠軍廝殺。其中最有趣的莫過於張家兄弟，味全龍張政禹與中信兄弟張士綸是親兄弟，這次卻分別代表不同球隊爭冠，而張士綸15日受訪時才透露，兄弟倆近期沒有聯絡，因為中信兄弟教練甚至開玩笑要求他「在場上都不要跟他講話」，沒想到今天賽前，哥哥張政禹真的想跑去找弟弟，卻被中信兄弟教練陳江和直接帶走，連親兄弟想見個面都被阻止，畫面讓人哭笑不得。不過，教練不讓兄弟私下相認，中華職棒聯盟會長蔡其昌倒是親自幫忙團圓，他特別找來張政禹、張士綸合照，自己站在兩人中間，一手牽著哥哥、一手牽著弟弟，還把兄弟倆的手高高舉起，張士綸也露出燦爛笑容。而這場龍象大戰還有一組最特別的觀眾，就是張家兄弟的爸媽，畢竟不管最後是味全龍還是中信兄弟奪冠，家裡都一定會有一個兒子帶著總冠軍榮耀回家。