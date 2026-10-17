李一桐主演的陸劇《美人余》近來在小紅書上獲得超高討論度，不少觀眾看了都驚嘆根本是韓劇《寄生上流》Pro版。劇中李一桐在結婚第5年發現老公狄立人（喬振宇 飾）出軌，在蒐集證據的同時，還揭開老公婚前祕密，原來狄立人和家中保姆蕙姐才是真正的夫妻，因為受不了貧寒生活，才去勾引富家千金李一桐，想靠著李一桐家裡的錢幫孩子治病，未料狄立人一腳踏進豪門，翻臉不認人，還有時間搞外遇。
以下是本篇重點：
《美人余》劇情介紹
《美人余》角色介紹
《美人余》上線時間、收看平台
《美人余》FAQ
《美人余》劇情介紹
李一桐飾演的「余夢」是富家千金，在結婚第5年時發現老公狄立人（喬振宇 飾）出軌，一邊蒐集證據，一邊揪出小三，而小三文曉曉其實是專門勾引已婚男子的慣犯，她想要的只是一份工作，並沒有想上位的意思。
沒想到後來又發現，原來狄立人和家裡的保姆蕙姐才是一對，惠姐因受不了貧苦生活，把老公推去接近李一桐，想用李一桐的錢給孩子治病，未料狄立人進入豪門生活後，根本不想回去過苦日子，甚至還有空搞外遇。李一桐也在之中，重新找回人生主導權。
《美人余》角色介紹
余夢（李一桐 飾）
江浙滬富家獨生女兼知名自媒體博主。原本過著令人豔羨的生活，卻在結婚5週年之際發現丈夫外遇，還發現丈夫和家裡保姆才是一對，開啟反套路大女主，重新奪回人生主導權，手撕惡人讓觀眾看了直叫好。
狄立人（喬振宇 飾）
余夢的軟飯贅婿丈夫，表面上溫柔體貼、顧家有擔當，實際上滿腹心機、心狠手辣。和家中保母蕙姐才是一對，看重余夢家的財產，用計成為余夢的丈夫，一腳踏入豪門生活後開始搞外遇，是大反派。
盧蕙（王佳佳 飾）
余家保姆。看似溫柔無害，實則是狄立人的元配，提議讓狄立人接近余夢，獲取利益，未料狄立人逐漸失控。
文曉曉（易夢玲 飾）
雙面心機角色，捲入狄立人的情感網中。
劉姿（曾夢雪 飾）
余夢的閨密，在余夢陷入婚姻危機時給予支持。
韓廣（何潤東 飾）
商界關鍵人物。行事精明，在商場各方勢力與利益權衡中佔據重要地位。
焦旭（常華森 飾）
智商極高且業務能力過硬的金牌離婚律師。在余夢發現危機後，為她提供強有力的法律支持與策略建議，幫助她收集證據並逐步佈局反擊。
《美人余》上線時間、收看平台
2026年10月9日起WeTV 全網獨播，VIP會員首更3集，之後每晚18:00更新2集。非會員首更1集，之後每晚18:00更新1集，SVIP會員更新日搶先多看1集，全劇28集。
《美人余》FAQ
Q1：在哪裡可以《美人余》線上看？
A： 官方線上看平台為 腾讯视频（騰訊視頻） 以及海外版平台 WeTV。
Q2：Netflix 上有《美人余》嗎？
A： 目前 Netflix 上並未上架《美人余》。如欲觀賞正版高清集數，請至 WeTV 或騰訊視頻觀看。
Q3：《美人余》的主要演員陣容有哪些？
A： 領銜主演包括： 李一桐 飾演 余夢（江浙滬富家女/清醒大女主） 喬振宇 飾演 狄立人（心機贅婿/反派丈夫） 王佳佳 飾演 盧蕙（余家保姆/關鍵角色） 常華森 飾演 焦旭（金牌離婚律師） 曾夢雪 飾演 劉姿（余夢闺蜜） 何潤東 飾演 韓廣（商界關鍵人物）
Q4：《美人余》的劇情簡介是什麼？
A： 改編自伊北同名小說，講述江浙滬富家獨生女余夢在結婚5週年之際，意外撞破贅婿丈夫狄立人精心佈局的「吃絕戶」與侵吞家產騙局。清醒後的余夢不再忍氣吞聲，迅速聯合律師焦旭與閨蜜力量展開智鬥，依靠智慧與法律手腕精準反擊、奪回人生主導權的都市女性成長爽劇。
Q5：《美人余》的更新時間與追劇日曆為何？
A： 首播期間於騰訊視頻/WeTV 每日更新，VIP 會員享有優先看最新集數與搶先看大結局特權（具體集數更新請依平台當日排播公告為準）。
Q6：《美人余》的大結局是什麼？
A： 余夢在律師焦旭與閨蜜助攻下成功掌握關鍵證據，奪回公司掌控權。反派狄立人敗局已定，企圖推保姆盧蕙頂罪，促使看清其涼薄本性的盧蕙反戈一擊、提交關鍵罪證。最終狄立人接受法律制裁，余夢走出婚姻陰霾，重獲新生。
Q7：觀眾對《美人余》的評價如何？
A：正面評價： 節奏快不拖沓、反轉不斷；女主「清醒不憋屈」、智商線上，撕渣男手腕過癮；李一桐演技有說服力，服化道與鏡頭質感佳。 爭議觀點： 部分觀眾認為後期劇情帶有典型「都市爽文」色彩，偏向戲劇化反擊。整體而言是一部爽感十足、話題度極高的都市反套路情感劇。
資料來源：美人余微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
《美人余》劇情介紹
《美人余》角色介紹
《美人余》上線時間、收看平台
《美人余》FAQ
李一桐飾演的「余夢」是富家千金，在結婚第5年時發現老公狄立人（喬振宇 飾）出軌，一邊蒐集證據，一邊揪出小三，而小三文曉曉其實是專門勾引已婚男子的慣犯，她想要的只是一份工作，並沒有想上位的意思。
沒想到後來又發現，原來狄立人和家裡的保姆蕙姐才是一對，惠姐因受不了貧苦生活，把老公推去接近李一桐，想用李一桐的錢給孩子治病，未料狄立人進入豪門生活後，根本不想回去過苦日子，甚至還有空搞外遇。李一桐也在之中，重新找回人生主導權。
《美人余》角色介紹
余夢（李一桐 飾）
江浙滬富家獨生女兼知名自媒體博主。原本過著令人豔羨的生活，卻在結婚5週年之際發現丈夫外遇，還發現丈夫和家裡保姆才是一對，開啟反套路大女主，重新奪回人生主導權，手撕惡人讓觀眾看了直叫好。
余夢的軟飯贅婿丈夫，表面上溫柔體貼、顧家有擔當，實際上滿腹心機、心狠手辣。和家中保母蕙姐才是一對，看重余夢家的財產，用計成為余夢的丈夫，一腳踏入豪門生活後開始搞外遇，是大反派。
盧蕙（王佳佳 飾）
余家保姆。看似溫柔無害，實則是狄立人的元配，提議讓狄立人接近余夢，獲取利益，未料狄立人逐漸失控。
文曉曉（易夢玲 飾）
雙面心機角色，捲入狄立人的情感網中。
余夢的閨密，在余夢陷入婚姻危機時給予支持。
韓廣（何潤東 飾）
商界關鍵人物。行事精明，在商場各方勢力與利益權衡中佔據重要地位。
焦旭（常華森 飾）
智商極高且業務能力過硬的金牌離婚律師。在余夢發現危機後，為她提供強有力的法律支持與策略建議，幫助她收集證據並逐步佈局反擊。
《美人余》上線時間、收看平台
2026年10月9日起WeTV 全網獨播，VIP會員首更3集，之後每晚18:00更新2集。非會員首更1集，之後每晚18:00更新1集，SVIP會員更新日搶先多看1集，全劇28集。
Q1：在哪裡可以《美人余》線上看？
A： 官方線上看平台為 腾讯视频（騰訊視頻） 以及海外版平台 WeTV。
Q2：Netflix 上有《美人余》嗎？
A： 目前 Netflix 上並未上架《美人余》。如欲觀賞正版高清集數，請至 WeTV 或騰訊視頻觀看。
Q3：《美人余》的主要演員陣容有哪些？
A： 領銜主演包括： 李一桐 飾演 余夢（江浙滬富家女/清醒大女主） 喬振宇 飾演 狄立人（心機贅婿/反派丈夫） 王佳佳 飾演 盧蕙（余家保姆/關鍵角色） 常華森 飾演 焦旭（金牌離婚律師） 曾夢雪 飾演 劉姿（余夢闺蜜） 何潤東 飾演 韓廣（商界關鍵人物）
Q4：《美人余》的劇情簡介是什麼？
A： 改編自伊北同名小說，講述江浙滬富家獨生女余夢在結婚5週年之際，意外撞破贅婿丈夫狄立人精心佈局的「吃絕戶」與侵吞家產騙局。清醒後的余夢不再忍氣吞聲，迅速聯合律師焦旭與閨蜜力量展開智鬥，依靠智慧與法律手腕精準反擊、奪回人生主導權的都市女性成長爽劇。
Q5：《美人余》的更新時間與追劇日曆為何？
A： 首播期間於騰訊視頻/WeTV 每日更新，VIP 會員享有優先看最新集數與搶先看大結局特權（具體集數更新請依平台當日排播公告為準）。
Q6：《美人余》的大結局是什麼？
A： 余夢在律師焦旭與閨蜜助攻下成功掌握關鍵證據，奪回公司掌控權。反派狄立人敗局已定，企圖推保姆盧蕙頂罪，促使看清其涼薄本性的盧蕙反戈一擊、提交關鍵罪證。最終狄立人接受法律制裁，余夢走出婚姻陰霾，重獲新生。
Q7：觀眾對《美人余》的評價如何？
A：正面評價： 節奏快不拖沓、反轉不斷；女主「清醒不憋屈」、智商線上，撕渣男手腕過癮；李一桐演技有說服力，服化道與鏡頭質感佳。 爭議觀點： 部分觀眾認為後期劇情帶有典型「都市爽文」色彩，偏向戲劇化反擊。整體而言是一部爽感十足、話題度極高的都市反套路情感劇。