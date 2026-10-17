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▲沈伯洋與綠營議員出席反虐童集會。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

無黨籍議員徐立信、受虐兒童家長今（17）日號召民眾站上凱達格蘭大道「反虐童」，並邀請市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，不過，蔣未出席，僅派北市副市長林奕華到場。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋傍晚受訪時表示，蔣萬安可能繁忙，但這件事情應不分政治立場，若能來到這邊，跟民眾說，相信能重建大家對這件事情的信心。北市虐童案頻傳，受害家長今也站上凱道「反虐童」，對於在台上與受害家長聊了什麼？沈伯洋會後受訪時表示，他們跟受害者家長其實開了好幾次會，剛剛也詢問新案件進度，以及未來有什麼要幫忙的。沈伯洋提到，保護孩童的機制要怎麼建立？希望相關議題被重視，因為有時候時間久了，大家會忘記，若按照這幾年的狀況，可能很多黑數，「我們是希望要把這些小孩保護好」。對於如何看待蔣萬安未到凱道一事，沈伯洋說，當然蔣萬安可能繁忙，但這件事情不分政治立場，也不需要用選舉的想法看待這件事，因為整件事情就是要保護小孩的機制。沈伯洋說，若大家還有印象，他在第一次跟蔣萬安見面時，就在講這件事，「你看現在已經多久了，且那時候說要報告、要來查，報告出來，要怎麼去防範？這個機制現在到底長什麼樣子？未來要怎麼防範？」他認為，許多事情應該沒有很難回答，若能來到這邊，跟民眾說，相信能重建大家對這件事情的信心，「我覺得他可能有個人選擇，還是希望他能就此事，跟家長、民眾對話」。