我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川今（17）日舉行幼托後援會，沒想到擔任會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣致詞時卻爆料，台北市長蔣萬安過去4年都沒有出席園長會議，引發軒然大波。蘇傳臣稍早發出聲明，稱他是要強調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧死不認錯、蔣萬安「立即改善」。蘇傳臣今致詞時直言，蔣萬安過去4年從沒有出席園長會議，他不是在批評蔣萬安，也不是沈伯洋派來的「抓耙仔」，但日前拜會他跟林奕華時，講這件事蔣都頻頻看教育副局長，「不能怪他，因為他什麼都不知道」。蘇傳臣稍早發出聲明，稱在新北餵藥案當中，蘇巧慧委員直接在記者會、臉書上信誓旦旦的說，小朋友身上驗出毒物，這件事被惡意政客操作成餵毒案，造成許多老師離職，親師之間嚴重的對立，全國家長人心惶惶，即使到最後檢方證明是烏龍一場，然後呢？就沒有然後了，包括蘇巧慧在內，這些抹黑的人至今沒有一個人站出來道歉。蘇傳臣說，今天提到蔣萬安市長，是因為他要強調，當我代表台北市的幼教夥伴跟市府溝通的時候，蔣萬安市長當場就承諾，他會改善提出的問題，每年一度的園長會議他也一定會出席，表示他是一位敢於面對問題，改善問題的市長。蘇傳臣強調，他把蘇巧慧和蔣萬安兩個人格特質對比的重點，就是蘇巧慧「死不認錯」，蔣萬安「立即改善」，盼向社會大眾完整表述他的真正用意，感恩。