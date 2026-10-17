我是廣告 請繼續往下閱讀

社群炫超跑洩底

跨國犯罪網交織 檢方持續擴大調查

加州34歲房產經紀人張婉瑩（Wanying Zhang）本月初因涉嫌為中國從事間諜活動，在美境內監視台灣總統賴清德之子，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。有美國媒體調查發現，張婉瑩背後的關係網絡極其複雜，不僅與涉及數十億美元強迫勞動詐騙的柬埔寨龐大犯罪集團有所牽連，其密友的洗錢據點更疑與墨西哥知名的「席納羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）存在合作關係。根據《CBS》報導，張婉瑩由於追蹤監控賴清德之子遭FBI逮捕，並被指控未經登記擔任外國政府代理人。案發時與她同行的54歲男子苗發泰（Fatai Miao，音譯），亦被查出與多個跨國犯罪組織成員有密切往來。調查指出，張婉瑩在加州期間頻繁出入富豪社交圈，更曾在小紅書貼出自己坐在布加迪頂級超跑內的合照，並附文稱是「朋友的豪車」。然而，檢方與媒體循線調查發現，該車實際擁有者為國際犯罪集團「太子集團」的知名要角陳星（Chen Sokly）。美國司法部指出，總部設於柬埔寨的太子集團是「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」，涉嫌在東南亞設立至少10個由高牆與刺絲網圍繞的奴工集中營，人口販運數千名亞裔人口進行加密貨幣投資詐騙，自美國民眾身上榨取高達150億美元。檢方指控，陳星在組織中扮演「執行者」角色，利用暴力與賄賂手段維護集團在詐騙行業的霸權，甚至曾購買價值300萬美元的遊艇賄賂外國官員。美方日前更在針對該集團的打擊行動中，查扣了價值高達50億美元的比特幣，創下美國司法史上最大規模的資產充公紀錄。除了與太子集團的微妙關聯外，張婉瑩與行蹤神祕的建築企業家苗發泰保持著長達多年的緊密關係。法庭文件顯示，苗發泰名下的「元金建設公司」（Yuanjin Development）註冊地址位於爾灣一處價值450萬美元的五房豪宅。美國毒品管制局（DEA）官員在2023年的刑事起訴書中揭露，該處豪宅實為一處龐大華人洗錢組織的「資金藏匿點」，涉嫌運作未授權的貨幣兌換業務，為墨西哥「席納羅亞販毒集團」清洗數百萬美元的毒品黑錢。雖然張婉瑩目前僅被起訴「非法擔任外國代理人」罪名，未在聯邦文件中直接被指控參與販毒洗錢或詐騙，但她與苗發泰、太子集團及洗錢網絡之間的密網，已讓美國司法及情報單位大為震驚。美方執法人員表示，本案不僅暴露了外國情報勢力在美國本土的滲透，更揭示了東南亞黑幫、墨西哥毒梟與地下金融網絡交織的深層犯罪鏈，相關案件目前仍在進一步擴大偵辦中。針對美方的指控，太子集團發言人透過聲明堅決否認，聲稱該公司為「合法企業」，並指責美方的執法行動是「披著執法外衣的資產搶奪」。