我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台灣大賽今（17）日晚間於台北大巨蛋點燃戰火，今年上演中職37年來首次「龍象大戰」，萬眾矚目，稍早，地主隊味全龍啦啦隊「小龍女」帶來活力四射的開場舞演出，韓籍成員權喜原被網友發現出場時表情驚慌失措，大呼女神「太萌了」。台灣大賽G1首戰中，李多慧、林襄等人氣成員領軍「小龍女」，以極具震撼力、氣勢磅礴的舞蹈表演率先炒熱全場氣氛，不過演出一開始，當眾女孩從場邊小跑步進場站好各自定位，韓籍的權喜原卻被鏡頭拍到一臉慌張、左顧右盼的表情，似乎一時站錯自己的位置。該片段被網友擷取放上社群平台，眾人紛紛笑虧：「台灣大賽g1開場舞好好看，進場魚丸有點慌張」、「為什麼魚丸妹驚慌失措」、「第一次參加台灣大賽，總是比較緊張啊」、「可愛的小丸丸啊！是不是又忘記站哪啊！」22歲「魚丸」權喜原擁有精緻如洋娃娃般的外貌，神似女星張員瑛，在台韓都擁有極高的人氣，被媒體與球迷譽為啦啦隊的「怪物新人」，她去年下半年離開韓職加盟「小龍女」，將演藝與應援重心轉移至台灣，權喜原曾經說最喜歡的小龍女嗆司曲是「劉基鴻應援曲」，最崇拜的球員是林智勝，此外，女神私底下非常喜歡畫畫，先前表示如果不當啦啦隊的話會想從事畫畫相關工作。