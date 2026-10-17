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▲作為中職史上首度在總冠軍賽上演的「龍象大戰」，今日正式開打後，台北大巨蛋湧入40000人滿場盛況。（圖／味全龍提供）

▲作為中職史上首度在總冠軍賽上演的「龍象大戰」，今日正式開打後，台北大巨蛋湧入40000人滿場盛況。（圖／味全龍提供）

2026年中職中華電信台灣大賽首戰（G1）於今（17）日在台北大巨蛋震撼開打，由味全龍隊迎戰中信兄弟隊。這場歷史性的首度總冠軍賽「龍象大戰」引爆觀賽熱潮，台北大巨蛋湧入滿場40000名球迷進場觀戰。主場作戰的味全龍隊在滿場紅海球迷助威下，靠著先發洋投蔣銲前6局徹底壓制兄弟打線，加上打線在第5、6局接連突破，戰至第7局以3：0暫時領先中信兄弟。作為中職史上首度在總冠軍賽上演的「龍象大戰」，本場比賽吸引廣大球迷進場力挺。味全龍球團在賽前宣布內外野一般席位全數售罄，今日正式開打後，台北大巨蛋湧入40000人滿場盛況。看台上一片鮮紅應援海，球迷身穿主場戰袍齊聲吶喊，為這場歷史對決掀起最高潮。此役味全龍派出洋投蔣銲掛帥先發，投球表現極具宰制力，前6局用球數精簡，僅讓中信兄弟敲出零星2支安打、送出多次三振，完全封鎖對手攻勢。打線方面，雙方在前4局陷入投手戰僵局，直到第5局下半味全龍吹起反攻號角。無人出局攻佔二、三壘後，劉俊緯與林辰勳接連擊出中右外野高飛犧牲打，各送回朱育賢與陳子豪跑回本壘得分，幫助球隊打破鴨蛋取得2：0領先。第6局下半，張政禹在兩人出局後敲出深遠中外野二壘安打站上得點圈，隨後「紅色大砲」劉基鴻適時補上中外野平飛安打送回壘上跑者，幫助味全將領先優勢擴大為3：0。