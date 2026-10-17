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▲沈伯洋出席反虐童集會，並於會後接受媒體訪問。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

國民黨新北市長候選人李四川今（17）日成立幼托後援會，任後援會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣致詞時砲轟，台北市長蔣萬安4年從沒去過園長會議。代表蔣萬安出席凱道反兒虐遊行的台北市副市長林奕華則澄清，雙北制度不同，前陣子有跟市長報告，蔣萬安也允諾連任後，會參加園長的會議；對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋直呼，「這太誇張」。無黨籍議員徐立信、受虐兒童家長傍晚號召民眾站上凱達格蘭大道「反虐童」，並邀請蔣萬安、沈伯洋同台，不過，蔣未出席，僅派北市副市長林奕華到場。對於蘇傳臣批評，蔣萬安4年從沒去過園長會議、「什麼都不知道」一事，林奕華在出席「反虐童」活動時表示，在台北市，園長會議只有局長參加，雙北本來在制度上安排不同，而前陣子也有跟市長報告此事，蔣萬安允諾連任之後，會參加園長他們的會議、聆聽意見。對此，沈伯洋受訪時直呼「太誇張了」，其實不只這件事，蔣萬安毒品相關會議、食安相關會議，出席率都很低。他說，大家都知道，市長的責任、市長業務當然很多，也有很多事是由副市長幫忙處理，但當事情已經爆發，大家等待的，一定是市長本人說明，因為市長在這個位置，要展現給大家安心感。沈伯洋續指，這幾年爆發幾百件的不當對待，大家等待的是市長本人說明，「不是你叫別人去說明，或者跟大家講，局處有在處理，大家沒有要聽這些事情」。沈伯洋強調，這是本來就應該參加的會議、本來就應該主持的會議，如寶林事件發生後，蔣萬安也沒有因此參加更多的食安會議，「我覺得這其實蠻不可思議，真的是蠻不可思議的事情」。