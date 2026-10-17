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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人隊直落四橫掃出局、三連霸夢碎，韓國好手金慧成赴美加盟道奇的第2個賽季也隨之畫下句點。在分區系列賽僅獲得1局替補守備的機會、冠軍賽直接沒進名單的金慧成，賽後接受韓媒《MK Sports》訪問時難掩失望，坦言這一年是他棒球生涯中最沮喪、也最不像自己的一年，並宣示要在3年合約的最後一年全力反撲。金慧成與道奇簽下的3年1250萬美元合約進入第2年。本季初他雖因當家球星貝茲（Mookie Betts）受傷而獲得升上大聯盟的機會，但在大聯盟出賽43場中，僅繳出打擊率0.259、上壘率0.323、長打率0.328的平庸成績，未能展現出足夠的打擊穩定度，賽季絕大多數時間只能在3A待命。「這真的是非常遺憾的一年。」金慧成在道奇遭淘汰後受訪時一度語塞許久才慢慢吐露心聲：「這是我打棒球以來最遺憾的一年……怎麼說呢，回顧這一整年，我覺得這是我最不像自己的一年。」雖然金慧成具備能勝任二壘、遊擊與中外野的多功能守備能力及頂級腳程，但打擊端的低迷成為他的致命傷。總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾指出他在打擊區上缺乏延續性的火力，金慧成自然也知道自己的問題所在：「在大聯盟待了大概只有一個月左右，這是最遺憾的事。我真的很想留在上面打球，但自己實力不夠，這也是沒辦法的事。」隨著道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）宣告退休、工具人赫南德茲（Kike Hernández）成為自由球員，道奇內野陣容將面臨重組。不過大聯盟並非苦等就會迎來機會的地方，現年27歲的金慧成還是必須盡全力在合約最後一年重新證明自己屬於這裡。為了改善打擊狀況，金慧成在賽季末段於3A嘗試將打擊姿勢由抬腳前點改回過去習慣的高抬腿，希望找回熟悉的打擊節奏，「雖然守備很重要，但要在打擊區生存並搶下先發，打擊才是關鍵。必須要能穩定上場、穩定上壘才行。」金慧成說：「處在最低谷的時候，往往最能看清自己的問題。休賽季期間我會好好針對缺點進行修正。」面對2027年大聯盟勞資協議（CBA）可能帶來的潛在封館風險，金慧成認為自己只能持續訓練並保持等待。這段苦澀的季後賽旁觀經歷，能否轉化為他明年大爆發的養分，將是這位韓國好手大聯盟生涯的最關鍵考驗。