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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍交手下半季冠軍中信兄弟。前4局雙方皆無分數進帳，龍隊在5局下突破勝騎士（Mario Sanchez）的投球，靠著串聯安打以及高飛犧牲打拿下2分，加上先發投手蔣銲（John Gant）繳出8局無失分好投，終場就以3：0完封兄弟，首戰開紅盤。根據台灣大賽過往紀錄，拿下G1的球隊，最終奪冠率高達87.9%，落敗方最終奪冠率僅12.1%。關鍵G1雙方分別推出洋投勝騎士、蔣銲先發，前2局兩隊都是3上3下，兄弟在3局上發動攻勢，黃韋盛靠著失誤上壘，宋晟睿選到保送，兄弟在一出局後攻佔一、二壘，但張士綸、張仁瑋未把握機會，接連被蔣銲解決，兄弟錯過先馳得點的機會。4局上兄弟攻勢再起，王威晨、詹子賢在一出局後接連敲安，但江坤宇敲出投手前滾地球形成雙殺打，兄弟攻勢再度被瓦解。前4局遭到勝騎士壓制的龍隊打線，在5局下打破僵局，朱育賢率先敲安，隨後陳子豪補上深遠二壘安打，龍隊攻佔二、三壘，後續劉俊緯、林辰勳連續擊出高飛犧牲打，龍隊先馳得點，取得2：0領先。6局下龍隊添加保險分，張政禹在兩出局後擊出二壘安打，劉基鴻把握得點圈機會，一棒敲出帶有打點的適時安打，龍隊取得3：0領先。9局上龍隊換投，終結者林凱威登板「關門」，雖然投出保送，仍順利抓下最後3個出局數，終場龍隊就以3：0完封兄弟，首戰開紅盤。根據歷年台灣大賽紀錄，能夠奪下G1的球隊最終奪冠率高達87.9%，輸掉G1的球隊奪冠率僅12.1%。在兄弟隊史中，7次在台灣大賽G1輸球，但後續皆未能逆襲封王；龍隊隊史5次在台灣大賽G1獲勝，其中4次拿下總冠軍，奪冠率80%。