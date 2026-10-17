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▲法務部調查局南部地區機動工作站在高雄市調查處舉辦帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案發布會。(圖／記者黃守作攝，2026.10.17)

▲行政院院長卓榮泰(左1)到在高雄市調查處主持帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案發布會。(圖／記者黃守作攝，2026.10.17)

▲法務部調查局南部地區機動工作站副主任陳榮聰(中)說明偵破帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案的情形。(圖／記者黃守作攝，2026.10.17)

▲法務部調查局南部地區機動工作站會同海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊等單位，並與美國緝毒署(DEA)國際合作，查獲帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案。(圖／記者黃守作攝，2026.10.17)

▲行政院院長卓榮泰致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.17)

法務部調查局南部地區機動工作站於今(17)日，在調查局高雄調查處，舉辦南部地區機動工作站會同海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊等單位，並與美國緝毒署(DEA)國際合作，查獲帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案發布會，期共同打擊毒品犯罪，以維護國人健康及社會安定。法務部調查局南部地區機動工作站舉辦帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案發布會，是由行政院院長卓榮泰主持，美國在台協會處長谷立言、法務部部長鄭銘謙、調查局局長陳白立、調查局南部地區機動工作站主任陳育君、副主任陳榮聰、高雄調查處處長張漢明、海洋委員會主任委員管碧玲、海域安全處處長陳朝陽、海巡署副署長許靜芝、艦隊分署分署長黃宣凱、第五海巡隊隊長李松樵、高雄地檢署檢察長黃元冠、檢察官陳志銘、立法委員許智傑、黃捷等人與會。行政院院長卓榮泰到在高雄市調查處主持帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案發布會，與美國在台協會處長谷立言互動熱絡。法務部調查局南部地區機動工作站副主任陳榮聰在會中，說明偵破帝詩號遊艇密艙內匿藏市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤案的情形，他說，調查局南部地區機動工作站接獲情資，聯合海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊、台南市政府警察局刑事警察大隊及高雄市政府警察局苓雅分局等單位，報請高雄地方檢察署檢察長黃元冠指示由檢察官陳志銘指揮偵辦，並與美國緝毒署(DEA)國際合作，見事機成熟，於今(115)年1月26日，在帝詩號遊艇密艙內，查獲市價約新台幣45億元的第三級毒品愷他命淨重約1500公斤，現場拘提陳姓等5名嫌疑人，全案經高雄地方檢察署偵結起訴。調查局南部地區機動工作站主任陳育君表示，南部地區機動工作站於去(114)年底掌握線索，指稱帝詩號遊艇陳姓船長欲使用該遊艇走私毒品來台，經專案組持續注偵並積極蒐證，掌握115年1月26日清晨，陳姓船長與同夥王姓2人申報自興達港出港，另查知3名同夥則躲藏於密艙內，以出海釣魚掩飾走私毒品入境，同日8時該遊艇駛至高雄外海，於指定座標與母船碰頭，雙方以黃色旗幟識別後，即以救生筏為載具接駁毒品，專案組見時機成熟遂派艦到興達港外海攔查已接駁毒品回程中的帝詩號遊艇，加以攔截帶回處理。行政院院長卓榮泰指出，該毒品走私集團作風狡詐，使用高機動遊艇接駁毒品，並改裝甲板下方密艙藏匿毒品及共犯試圖闖關，挑戰我國境防線，此次走私1500公斤愷他命毒品，可供逾1千萬人次吸食，另因近來各緝毒團隊屢破公噸級愷他命走私案，致黑市價格大幅攀升，初估市價約45億元，所幸專案組積極掌握線索，成功阻絕鉅量毒品流入社會戕害國人身心健康。