我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓榮泰力挺沈伯洋、劉建國。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

▲沈伯洋出席雲林鄉親後援會成立大會。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.17）

台北市長候選人沈伯洋今（17）日舉行台北市雲林鄉親後援會成立大會，雲林縣長候選人劉建國特別北上出席，劉建國準備雲林古坑筍子致贈沈伯洋，象徵「台北順起來」；沈伯洋則回贈戰鬥陀螺，象徵「雲林動起來」，兩人更以「洋劉正派」趣味互動，讓現場民眾嗨翻。沈伯洋、劉建國下午與行政院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中、劉建國競選總部總督導蘇治芬、立法委員吳思瑤，以及總統府國策顧問翁源水、林見松、廖全平、黃銘得等人，和眾多旅外雲林鄉親齊聚一堂，出席台北市雲林鄉親後援會成立大會。劉建國表示，難得有機會與這麼多旅外雲林鄉親相聚，除了感謝大家長期關心故鄉，也特別向鄉親報告雲林近年來的發展。他指出，沈伯洋形容現在的「台北卡卡的」，希望透過政見讓台北順起來，但相較之下，雲林的發展困境更加嚴重，「台北卡卡，雲林是大卡卡！」劉建國以台西綠能專區為例指出，總統蔡英文任內，中央原本支持台西透過太陽光電帶動產業轉型，卻在張麗善縣長上任後遭到退回，改推所謂產業與光電「一地兩用」，然而七年過去，地方發展遲遲未見具體成果，他以台語形容「堀仔還是堀仔」，原本說要一地兩用，結果成了「完全沒路用」。劉建國進一步批評，縣府提出多年的「9+1產業園區」，至今仍沒有一個完整可用的園區，就連攸關農業發展的冷鏈加工建設也尚未完成。他質疑，對照鄰近嘉義縣近年的產業發展，雲林擁有良好的農業及產業條件，卻一再錯失轉型契機，縣府應向鄉親清楚交代開發進度與實際成果。卓榮泰致詞時也肯定劉建國長期在立法院關心雲林醫療及高齡照顧建設，並提及環球科技大學未來發展方向，表示中央將與地方合作，協助校地活化，朝AI、無人機產業人才培育基地邁進，讓雲林不只有農業，也能發展智慧科技產業，創造新的就業機會。沈伯洋則在致詞時透露，他與雲林早有淵源，2022年地方選舉期間，他曾親自前往雲林進行田野研究，觀察地方政治發展；2023年獲不分區立委提名時，也曾將雲林列為希望協助的選區之一，當年一同研究雲林地方選舉的夥伴，如今也在劉建國團隊協助選戰。沈伯洋談到，早年許多雲林台西鄉親北上，在台北大同區落地生根，投入醫療、科技、建築等產業，成為台北城市發展的重要力量。他認為，這段歷史應該被記錄與傳承，而台北也應發揮首都的行銷能力，不僅作為農產品的消費市場，更應協助雲林農產品建立品牌、說好在地故事，讓更多人看見雲林的優質農產。活動最後，劉建國也談及院長韓國瑜曾提到的「黑暗的勢力」。他批評，這樣的政治力量不只存在於立法院，在雲林同樣根深蒂固。他以國土計畫為例，質疑地方執政者利用行政資源持續批判、抹黑中央，將政策扭曲成侵害人民財產權，讓中央與地方陷入對立，更使雲林錯失發展機會。劉建國強調，雲林的未來不能再被政治對立耽誤，感謝所有旅外鄉親始終心繫故鄉，也期盼台北與雲林未來能在農業、醫療、文化及科技產業上深化交流合作，讓在外打拚的雲林人，看見家鄉持續向前的力量。