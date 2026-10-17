台灣特有種知名度躍上國際！英國在台辦事處昨（16）日發文祝賀，《野性台北》紀錄片製作人Marie Bell拍攝的台灣藍鵲作品《都市建築師》（Urban Architect），正式入圍第62屆英國倫敦自然史博物館「年度野生動物攝影師大賽」（Wildlife Photographer of the Year，WPY）百大影像決選，作品捕捉台灣藍鵲運用金屬衣架築巢的畫面，呈現野生動物適應都市環境的獨特方式，也讓台灣特有種受到國際關注，而台灣藍鵲充滿智慧的築巢想法也被揭露了！
台灣藍鵲入圍國際攝影大賽 展現都市生存智慧
英國在台辦事處表示，這是台灣藍鵲首度以相關作品入圍該項國際攝影大賽「都市野生動物」組別的決選作品。影像呈現台灣藍鵲靈巧運用現代都市設施的情景，展現野生動物與人類生活環境之間的互動，也讓外界看見都市生物多樣性的另一種面貌。
《野性台北》團隊也在Threads分享，這張作品是歷時3年記錄下的珍貴畫面。團隊指出，目前全球有紀錄顯示會使用金屬衣架築巢的鳥類，包括東京烏鴉與台灣藍鵲，相關行為也引發外界對鳥類適應能力的關注。
台灣藍鵲會挑衣架築巢 飛行時還懂減少風阻
根據團隊觀察，台灣藍鵲在選材及築巢方面展現出特殊的行為。牠們會挑選細鐵絲衣架，飛行時精準咬住掛鉤，以減少風阻。進入樹冠後，還會利用衣架的金屬掛鉤卡住枝椏，增加巢材固定的效果。
這些行為展現台灣藍鵲對環境的適應能力，也讓原本常見於人類生活中的金屬衣架，成為觀察鳥類築巢智慧的特殊素材。
台灣藍鵲常見於低海拔森林 逐漸適應都市環境
台灣藍鵲是台灣特有種鳥類，主要活動於海拔約1800公尺以下的闊葉林及次生林。近年來，牠們也逐漸適應都市環境，在部分山區、郊區及公園都能看見其蹤影。
透過這次《都市建築師》照片入圍英國倫敦自然史博物館年度野生動物攝影師大賽，台灣藍鵲運用都市材料築巢的行為受到更多國際關注，也讓台灣生態與野生動物的適應能力再次成為焦點。
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英國在台辦事處表示，這是台灣藍鵲首度以相關作品入圍該項國際攝影大賽「都市野生動物」組別的決選作品。影像呈現台灣藍鵲靈巧運用現代都市設施的情景，展現野生動物與人類生活環境之間的互動，也讓外界看見都市生物多樣性的另一種面貌。
《野性台北》團隊也在Threads分享，這張作品是歷時3年記錄下的珍貴畫面。團隊指出，目前全球有紀錄顯示會使用金屬衣架築巢的鳥類，包括東京烏鴉與台灣藍鵲，相關行為也引發外界對鳥類適應能力的關注。
台灣藍鵲會挑衣架築巢 飛行時還懂減少風阻
根據團隊觀察，台灣藍鵲在選材及築巢方面展現出特殊的行為。牠們會挑選細鐵絲衣架，飛行時精準咬住掛鉤，以減少風阻。進入樹冠後，還會利用衣架的金屬掛鉤卡住枝椏，增加巢材固定的效果。
這些行為展現台灣藍鵲對環境的適應能力，也讓原本常見於人類生活中的金屬衣架，成為觀察鳥類築巢智慧的特殊素材。
台灣藍鵲是台灣特有種鳥類，主要活動於海拔約1800公尺以下的闊葉林及次生林。近年來，牠們也逐漸適應都市環境，在部分山區、郊區及公園都能看見其蹤影。
透過這次《都市建築師》照片入圍英國倫敦自然史博物館年度野生動物攝影師大賽，台灣藍鵲運用都市材料築巢的行為受到更多國際關注，也讓台灣生態與野生動物的適應能力再次成為焦點。