我是廣告 請繼續往下閱讀

僅被敲出零星的2支安打，投出6次三振、2次四壞球，徹底封鎖黃衫軍打線

在MVP頒獎台上大方秀舞技

▲ 蔣銲本季例行賽21場先發繳出9勝2敗、防禦率僅1.49的驚人成績。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

主審張展榮的好球帶比較寬一些，外角的一些邊角球都有檢，對於打者比較不有利一些

5局下正是朱育賢率先敲出一壘安打吹響進攻號角

▲在雙方前4局互繳白卷的僵局下，5局下正是朱育賢率先敲出一壘安打吹響進攻號角。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

中信兄弟本場排出的前兩棒張士綸與張仁瑋合計8打數0安打、吞下3次三振，

▲中信兄弟在台灣大賽G1遭到味全龍完封，以0：3落敗。（圖／記者葉政勳攝,2026.101.7）

2026年中華職棒台灣大賽首戰在台北大巨蛋引爆4萬人滿場狂潮，最終味全龍隊以3：0完封中信兄弟隊，在7戰4勝的系列賽中搶下極具指標性的首勝。在主審張展榮外角好球帶相對放寬、打者普遍難以輕易掌握進攻節奏的環境下，兩隊合計僅擊出8支安打。然而味全龍展現出高效率的得分能力與近乎窒息的投捕壓制力，成為這場低比分投手戰的分水嶺。縱觀全場戰局，味全龍能在首戰克敵制勝，主要建立在以下三大關鍵，分別是先發洋投蔣銲的壓制力、朱育賢帶領打線適時一棒的能力，以及中信兄弟前段棒次封鎖的策略收效。蔣銲本季例行賽21場先發繳出9勝2敗、防禦率僅1.49的驚人成績，被長打率低至0.237、強擊球率僅20.2%，整季除了兩場投滿5局以上外，其餘場次皆至少吃下6局且失分從未超過3分，是球隊最令人安心的「優質先發保證」。來到高張力的總冠軍賽首戰，蔣銲再度展現王牌氣質。他主投8局用球數剛好整整100球（其中好球高達68顆），。此役蔣銲控球精準且球威十足，讓兄弟打者難以擊出有威脅性的紮實擊球，甚至未曾讓對手踏上三壘一步。他一人力壓中信兄弟王牌勝騎士的7局失3分優質內容，毫無懸念拿下單場最有價值球員（MVP），完美詮釋何謂一夫當關。賽後獲選為單場MVP的蔣銲，展現他可愛的個性，，今天不只投得好，連舞都跳得好，相信中信兄弟球員是心服口服了。今天，因此也更考驗把握機會的適時能力，而味全龍今天證明他們更勝一籌。味全龍在去年以4年4800萬的高規格合約網羅朱育賢，期盼他在大賽中發揮老將價值。朱育賢去年繳出15轟、61分打點，今年例行賽也有13轟、49分打點的穩定輸出。到了關鍵的台灣大賽舞台，他迅速用手中的球棒證明身價。在雙方前4局互繳白卷的僵局下，，隨後帶動陳子豪補上二壘安打攻佔二、三壘。朱育賢全場3打數敲出1安打、跑回全隊第1分，發揮了中心打者的關鍵引信功能。隨後劉俊緯與林辰勳接連擊出右、中外野的高飛犧牲打，將壘上跑者全數送回；加上6局下張政禹擊出長打後，劉基鴻隨即補上適時的一壘安打追加保險分。味全龍全場6支安打換來3分，展現出極高的得分效率與適時一擊能力，朱育賢在關鍵時刻的帶頭衝鋒更是功不可沒。除了打擊適時發揮與先發宰制外，味全龍在守備與投球策略上「徹底掐死兄弟進攻發動機」，更是兄弟全場難以破蛋的主因。完全無法替球隊創造攻勢起點。即便第3棒陳俊秀選到2次保送、第4棒王威晨與第5棒詹子賢各敲出1支安打，但兄弟全場的零星上壘完全被味全的防守陣型化解。最致命的一擊發生在4局上，詹子賢敲安形成一、二壘有人局面，蔣銲隨即誘使第6棒江坤宇擊出雙殺打，瞬間瓦解兄弟全場最佳得分契機。整場比賽兄弟打線前後斷層嚴重，得點圈打擊機會寥寥無幾，反觀味全後援投手林凱威在第9局登板關門，即便投出保送也能迅速抓下出局數，乾淨俐落地守住勝利，展現角逐中職總冠軍該有的水準。