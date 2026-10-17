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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日正式點燃戰火，味全龍此役在5局下從勝騎士（Mario Sanchez）手中攻下2分奠定勝基，加上王牌蔣銲（John Gant）8局無失分好投，終場以3：0完封兄弟，首戰開紅盤。值得一提的是，此役僅耗時2小時18分，寫下台灣大賽史上第2快完賽紀錄；至於史上最快之戰，出現在1990年台灣大賽G6，僅耗時2小時15分，當時龍隊以2：0完封三商虎，奪下中職首冠。龍隊與兄弟今日進行中職台灣大賽史上首場大巨蛋「龍象大戰」，龍隊在5局下突破勝騎士的投球，靠著2支安打與2支高飛犧牲打串聯攻下2分，6局下張政禹、劉基鴻連線追加保險分。龍隊先發投手蔣銲此役主投8局無失分，僅被敲出2支安打，另外送出6次三振、2次保送，完美封鎖兄弟打線。此役雙方攻勢不多，整場比賽出現多達10次三上三下，加上雙方投手投球節奏不拖泥帶水，最後僅用2小時18分便結束比賽，寫下台灣大賽史上第2快的比賽時間。至於史上比賽時間最迅速的台灣大賽，出現在職棒元年（1990年）G6，當時龍隊靠著「金臂人」黃平洋9局完封勝，以2：0擊敗三商虎，奪下中職史上首座總冠軍。根據歷年台灣大賽紀錄，奪下G1的球隊最終奪冠率高達87.9%，輸掉G1的球隊奪冠率僅12.1%。在兄弟隊史中，過去曾7度在台灣大賽G1吞敗，但後續皆未能逆轉封王；龍隊隊史則有5次在台灣大賽G1獲勝，其中4次順利奪冠，奪冠率高達80%。第1快：2小時15分（1990年台灣大賽G6）第2快：2小時18分（2026年台灣大賽G1）第3快：2小時26分（2026年台灣大賽G1、G2、G5）