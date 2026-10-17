新北市三重區進安公園昨（16）日晚間驚傳獼猴出沒，有民眾通報，一名87歲老翁疑似從北投帶來野生獼猴，並將牠野放在公園內，引發附近居民關注。新北市政府動保處獲報後立即派員到場，雖設置誘捕籠仍未能成功，今（17）日上午為避免獼猴四處流竄、影響民眾安全，改採吹箭麻醉方式，最終順利捕獲。後續將通知老翁到案說明，釐清獼猴來源及野放原因。
三重公園驚見獼猴！在地人互相提醒留意門窗
動保處長楊淑方表示，昨晚7時許接獲通報，指一名87歲老翁從北投帶來獼猴，並在三重進安公園野放。動保人員趕抵現場時，獼猴已攀爬至樹梢，隨即設置4個誘捕籠，但始終未見牠入籠。
消息在社群平台Threads傳開後，引發網友熱議，有人驚呼：「不是啊，為什麼有個阿公要在三重的公園放生猴子？」也有網友提醒重陽、仁義重劃區居民，表示已有猴子出沒，呼籲住戶留意門窗是否關妥。
動保處吹箭麻醉成功捕獲！後續將釐清獼猴來源
從現場照片可見，獼猴盤踞在樹上，緊抓枝幹不肯下來。由於公園鄰近學校及住宅區，動保處擔心獼猴四處流竄，上午經評估後改採吹箭麻醉，並在樹下架設圍網，待藥效發揮後順利將獼猴接住，隨後帶離現場安置。
楊淑方指出，後續將通知野放獼猴的老翁到場說明，進一步釐清獼猴來源、飼養情形及野放原因，確認是否涉及違法，再依法處理。
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動保處長楊淑方表示，昨晚7時許接獲通報，指一名87歲老翁從北投帶來獼猴，並在三重進安公園野放。動保人員趕抵現場時，獼猴已攀爬至樹梢，隨即設置4個誘捕籠，但始終未見牠入籠。
消息在社群平台Threads傳開後，引發網友熱議，有人驚呼：「不是啊，為什麼有個阿公要在三重的公園放生猴子？」也有網友提醒重陽、仁義重劃區居民，表示已有猴子出沒，呼籲住戶留意門窗是否關妥。
從現場照片可見，獼猴盤踞在樹上，緊抓枝幹不肯下來。由於公園鄰近學校及住宅區，動保處擔心獼猴四處流竄，上午經評估後改採吹箭麻醉，並在樹下架設圍網，待藥效發揮後順利將獼猴接住，隨後帶離現場安置。
楊淑方指出，後續將通知野放獼猴的老翁到場說明，進一步釐清獼猴來源、飼養情形及野放原因，確認是否涉及違法，再依法處理。