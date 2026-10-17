我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL新賽季開幕戰今（17）日於台中洲際迷你蛋火熱開打，由衛冕軍福爾摩沙夢想家主場迎戰新北國王。賽前夢想家舉行升冠軍旗的儀式，還加碼請來滅火器樂團演唱名曲〈今天的我〉。夢想家與國王兩隊在正規時間內打的難分難捨，比賽時間甚至比幾乎同時間開打的台灣大賽G1還長，一直到延長賽才以113：106分出勝負。比賽開局夢想家一度打出10：0攻勢，首節結束還以25：22微幅領先。第二節後半段戰況就開始進入白熱化，夢想家林俊吉頻頻突破撕裂防線，馬建豪也展現外線火力精準命中三分；國王則靠著克雷格（Craig Sword）頻頻製造犯規站上罰球線穩住局勢，加上李愷諺展現個人能力連續得分。半場倒數階段，夢想家張宗憲展現拼勁抓下進攻籃板補籃得分，但國王李愷諺在最後關頭投進精彩的壓哨兩分。半場響哨，新北國王以55：47帶著8分優勢進入下半場。下半場兩隊打的激烈，夢想家在倒數1分鐘時追到99：99，國王最後一擊由熊祥泰在外線出手未能命中，上季冠軍賽組合在新賽季第一場比賽就要加班。延長賽，夢想家少了高柏鍇在禁區的威懾力，也無法有效控制失誤，最終就以106：113吞下敗仗。台灣大賽G1今日幾乎與TPBL開幕戰同時間開打，結果龍象大戰僅耗時2小時18分，就由味全龍3：0完封中信兄弟，甚至寫下台灣大賽史上第2快完賽紀錄。而TPBL開幕戰則是從5點開賽一路打到接近8點才結束，寫下聯盟首次開幕戰就打延長賽的紀錄。