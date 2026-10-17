賽後總教練平野惠一出席賽後記者會，神情嚴肅表示，「一直希望打線就算是面對到很強的洋投，應該也要能有所回應。」明戰也會以此目標去努力。

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平野惠一稱讚蔣銲投很好 也點出對打線期待

其實不是只有第四局而已，對方投手投得很好，但我們有必要，我也一直希望，打線就算是面對到很強的洋投，應該也要能有所回應。

勝騎士第五局出狀況 平野惠一認為是對手打得很棒

中信兄弟今（17）日台灣大賽首戰，被味全龍當家洋投蔣銲完全封鎖，全場僅出現2支安打、6次三振，最終0：3被完封吞敗，中信兄弟第四局一度攻佔得點圈，結果江坤宇打出雙殺打，談到那個半局，平野惠一認為，「平野惠一坦言，賽後跟球員說的事情不變，「明天開始，要攻略好投手，讓他變不穩，依舊是我們主要的目標。」至於自家先發投手勝騎士，平野惠一則指出，前半段丟很好，但關鍵點就是第五局，「首名打者2好3壞纏鬥很久，這好的範本，他們用很好方式上壘，後續用長打，製造我們失分。」 該局味全龍靠纏鬥上壘、長打攻佔得點圈，接著2顆高飛犧牲打飛球，就換回2分。「第五局對方攻勢是榜樣，希望我們明天可以像他們這樣，有效創造得分攻勢。」