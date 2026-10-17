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中華職棒37年台灣大賽G1今（17）日點燃戰火，味全龍靠著5局下從勝騎士（Mario Sanchez）手中攻下2分奠定勝基，加上先發投手蔣銲（John Gant）8局無失分，以3：0完封對手拿下G1。聯盟賽後公布明（18）日G2先發投手，龍隊推出左投梅賽鍶（C.C. Mercedes），兄弟則由菲力士（Felix Pena）先發。回顧兄弟隊史台灣大賽紀錄，過去7次首戰吞敗，最終都以亞軍作收，包括2009年、2014年、2015年、2017年、2019年以及2020年。上半季冠軍龍隊與下半季冠軍兄弟今日上演台灣大賽史上首次「龍象大戰」，此前4局兄弟較多攻勢，但都未能把握得點圈機會，屢屢遭蔣銲化解。氣勢也轉移至龍隊身上，5局下朱育賢、陳子豪接連敲安攻佔二、三壘，劉俊緯、林辰勳發揮「基本功」，連續2支高飛犧牲打拿下2分。龍隊先發投手蔣銲度過比賽前半段危機後越投越穩，主投8局無失分，僅被敲出2安，另外送出6次三振2次保送，完美封鎖兄弟打線，最終龍隊以3：0完封兄弟，拿下G1勝利。根據紀錄，能夠奪下G1的球隊最終奪冠率高達87.9%，輸掉G1的球隊奪冠率僅12.1%。賽後聯盟公布G2先發投手，龍隊推出左投梅賽鍶先發，兄弟則是由菲力士掛帥。梅賽鍶本季與兄弟交手4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.08，被打擊率1成98；菲力士本季與龍隊交手4場吞下1敗，對戰防禦率2.63、被打擊率2成4。從數據上來看，兄弟面對梅賽鍶的對戰打擊率不到2成，明日可能仍會是一場苦戰。如兄弟總教練平野惠一所述，球隊的目標是成為遇到好洋投還能突破的隊伍。此外，兄弟過去在台灣大賽7次首戰吞敗，最終都以亞軍作收，包括2009年、2014年、2015年、2017年、2019年以及2020年。