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▲蔡其昌（右圖中）牽起張家兄弟的手並高高舉起，讓充滿火藥味的龍象大戰留下溫馨的漏網鏡頭。（圖／讀者提供）

中華職棒台灣大賽「龍象大戰」今（17）日在台北大巨蛋點燃戰火，今晚賽前在球場上演逗趣的「張家兄弟認親大戲」，味全龍張政禹本來要跑去跟效力中信兄弟的弟弟張士綸打氣，沒想到直接被中信兄弟教練陳江和帶走，所幸會長蔡其昌最後上前拉住兩兄弟的手幫忙「團圓」，才出現球迷熱議的一幕。今天傍晚台灣大賽G1首戰前空檔，球員們在場上互相寒暄，味全龍張政禹原本上前要去找效力中信兄弟的弟弟張士綸相認、打鬧，怎料，半路就被中信兄弟教練「紅龜」陳江和直接帶走，阻攔兩人接觸，讓現場呈現親兄弟無法相認的搞笑畫面。不過，這個逗趣的「防諜」場面隨後被中華職棒聯盟會長蔡其昌幽默化解，蔡其昌在賽前致詞時特別點名這對兄弟，並親自在大合照時拉著張政禹和張士綸的手一同合照，曝光的影片，蔡其昌一左一右牽起兄弟倆的手並高高舉起，讓充滿火藥味的龍象大戰留下溫馨又有趣的漏網鏡頭。效力味全龍的張政禹和效力於中信兄弟的張士綸，這次在「龍象大戰」總冠軍賽上演罕見的親兄弟對決，由於先前例行賽中，弟弟張士綸在壘包上曾多次被哥哥張政禹的假動作欺騙而分心，中信兄弟的守備教練陳江和早早就下達了封口令，特別叮嚀張士綸在場上絕對不要跟哥哥講話，才有今晚把人拉走的爆笑場面，隨後蔡其昌出面讓兄弟兩人團聚，網友也笑說：「還好會長出來當和事佬！」