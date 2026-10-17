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品客罐發明人2008年過世 真的長眠於罐中

知名洋芋片品牌「品客」（Pringles）近日推出一項相當獵奇且極具話題性的「Once You Drop」抽獎活動，將送出一尊以品客洋芋片罐為造型設計的客製骨灰罈，以及高達200年份的免費洋芋片！參加抽獎的條件則是必須簽署數位遺囑，承諾死後將自己的骨灰裝進品客洋芋片罐造型的骨灰罈。綜合外媒報導，這項活動自美東時間10月13日上午9時正式上線，粉絲只需造訪品客官方網站，線上簽署一份數位遺囑，承諾未來願將自己的骨灰安放於品客罐中，即可獲得抽獎資格。不過須年滿18歲且為美國或華盛頓特區之合法居民才能參加，海外粉絲無法共襄盛舉。報名時間至美東時間10月22日晚間11時59分截止，品客官方將於10月31日萬聖節當天抽出一位幸運得主。這位幸運得主將能獲得一尊獨一無二的「品客骨灰罈」，該骨灰罈由貴金屬打造，外觀完全復刻大眾熟知的品客圓柱罐身，並配有可拆卸的罐蓋與專屬客製化銘刻。除了骨灰罈外，得主還能享有高達200年份的免費品客洋芋片。品牌方表示，這份「洋芋片遺產」在得主離世後，可依其遺願轉交給指定的後代或親友繼續享用。品客洋芋片母公司Mars Snacking北美品牌與內容主管詹金斯（Mauricio Jenkins）表示，「品客一直以來都致力於帶來意料之外的樂趣，而這次的企劃更是將我們的標語貫徹到底，咔嗒聲絕不停止，即使粉絲『倒下』（drop）也不例外。我們結合了萬聖節的黑色幽默與Z世代對荒謬敘事的偏好，希望以最持久的方式回饋終極粉絲，讓品客罐成為他們人生遺產的一部分」。這項看似荒誕的萬聖節企劃，背後其實有一段真實的歷史淵源。品客洋芋片罐的設計者鮑爾（Fredric Baur）對自己一手創立的弧形洋芋片罐設計感到極度自豪。他在生前便向家人許下遺願，希望死後能將部分骨灰裝進自己發明的品客罐中安葬。2008年鮑爾逝世，享壽89歲。他的孩子們確實遵循了他的遺願，在前往墓園的路上特地停靠超商購買了一罐原味品客洋芋片，將裡面的洋芋片吃光後，將鮑爾的部分骨灰放入罐中封存，並隨同其餘骨灰一同下葬，讓這段「人罐合一」的佳話流傳至今。