他就是曾經紅遍全台、無人不知的頭號象迷「江大帥」。年過70歲的他，昨日身穿條紋上衣、在L5看台上用熟悉的刺槍式手勢加油，他的喊聲、口哨聲完全被現代韓式應援聲蓋過。突兀的畫面，卻不僅僅代表一位資深球迷的熱情，背後更象徵著一個屬於台灣棒球的時代更迭。

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江大帥是誰？老象迷心中永遠的看台傳奇

獨創的「刺槍式」加油法，以及帶領全場象迷高喊「打者，死啦、死啦、謝謝啦！」與「殺！殺！殺！」等極具威嚇性卻又饒富趣味的口號，至今仍深深烙印在無數老球迷的記憶深處。

看江大帥想到從前過往 老球迷：記憶全部回來了

「小時候看棒球的記憶全部回來了！」、「以前是一位爭議人物，但如今成為經典。」、「連上古神獸都來了」

市立棒球場到台北大巨蛋 見證台灣棒球的新舊更迭

「江大帥」意外現身，在大巨蛋內歡舞刺槍術與老派的應援方式，但他身邊早已不是隨著他起舞的瘋狂象迷，取而代之的是盯著他、露出微妙表情的年輕球迷們，這畫面，其實有些突兀。

數十年過去，不同時代的人們，坐在不同的球場、用著不同的方式應援，唯獨不變的是，他們熱愛著一樣的運動，這或許也是某種台灣棒球的魅力所在吧！

中華職棒37年台灣大賽，今（17）日在台北大巨蛋點燃戰火，中信兄弟、味全龍史上首度大賽交鋒的「龍象大戰」，滿場4萬名球迷中，一位熟悉的應援身影意外被捕捉到，對於職棒老球迷而言，「江大帥」3個字代表的是一段無可替代的看球歲月。職棒初期，球團尚未建立起如今具規模的應援團與啦啦隊之前，本名江榮蔚的「江大帥」，憑藉著一股對兄弟象的瘋狂熱情，成為看台上最耀眼的靈魂人物。當年他總是身穿標誌性的半裸裝束、背著值星帶，手持黃色大旗在看台上狂奔喊聲，即使當年他曾因太過猖狂、過激的加油風格爭議不斷，甚至一度成為中職史上首位遭球場聯盟禁入的球迷，卻也無可否認地，構成台灣棒球早些年帶看台文化最鮮明的一塊拼圖。隨著時光流逝，台灣棒球硬體設備從昔日常因雨延賽的台北市立棒球場，進化到如今設施完善的台北大巨蛋；加油應援也從吹喇叭、喊口號，演進為現代電音舞曲與韓式應援舞，然而，當昨日中信兄弟、味全龍於最高舞台相遇時，江大帥再次將他的獨特應援方式帶進2026年的現在。實際上，江大帥先前受訪時就曾笑說，自己因為身體緣故，現在只能挑比賽來到現場，諸如2024年台灣大賽，江大帥也曾被目擊到現場看球應援，今年則是首戰就到場，仍舊為心愛的中信兄弟賣力加油。不少幸運的球迷，也在台北大巨蛋觀眾席與走廊捕捉到江大帥的身影，紛紛上傳至Thread等社群平台，引發極高討論度。從昔日頂著烈日、在水泥看台上揮汗吶喊，到如今坐在冷氣開放、能容納4萬人的頂級室內巨蛋裡觀戰，但江大帥意外現身大巨蛋，背後不僅僅是一位資深球迷的熱情，更象徵一個時代的更迭。