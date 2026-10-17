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▲馬斯克當時揮電鋸稱要砍掉浪費的政府支出。（圖／路透社／達志影像）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）接受知名傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）最新Podcast 訪時坦言，他過去在川普政府下親自領軍、轟動一時的政府效率部（DOGE）改革實驗已經失敗。馬斯克承認，若企圖從體制內部來解決美國政府的巨額財政赤字「根本行不通」，並強調未來唯一的解方將是人工智慧（AI）與機器人。根據《Axios》報導，馬斯克在節目中首度對他在白宮的政治短暫生涯進行了深刻反思。馬斯克透露無論是白宮、眾議院、參議院還是司法機構，政府內部對於削減開支根本毫無興趣。「基本上，政府內擁有權力的每一個人，也許除了像保羅（Rand Paul）這類極少數例外，實際上沒有人真的想減少支出」。馬斯克更直接點名川普（Donald Trump），「如果川普總統把削減赤字作為首要目標，也許我們還能做到。但如果你試圖解決赤字並停止浪費性的支出，你會樹立很多敵人。川普喜歡被大家喜歡，他不喜歡別人打電話給他，抱怨某些資金被凍結了」。馬斯克強調，「我們要解決國家財政赤字的唯一方法就是靠AI和機器人，我們不可能光靠傳統的撙節開支來達成目標」。回顧他在白宮擔任特別顧問的短暫4個月歷程，馬斯克坦承自己「有點過頭了」，導致他離開自己的企業核心業務太久。馬斯克表示，「我本來該做的是保持在幕後...而且大概只要待上一兩個月就夠了」，承認自己應該更早回歸經營企業，並專注於AI技術發展。當艾薩克森問及白宮的權力氛圍是否太具誘惑力時，馬斯克笑稱，「確實有一點。我的意思是，這蠻酷的...因為我就坐在橢圓形辦公室裡，看著所有這些重大決定被制定出來」。馬斯克對於自己當時曾在保守派政治集會上揮舞電鋸一事也顯得尷尬，不願再多做回憶，僅說「那真是個奇怪的週末，就讓過去的事過去吧」。