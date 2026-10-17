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LINE宣布年底刪除1類帳號！電話號碼只能綁定1帳號

▲LINE帳號完成綁定後，如遇到手機遺失、誤刪 LINE App或帳號被詐騙集團搶走等情況，有機會幫助用戶重新登入原本帳號。（圖／LINE台灣官方BLOG）

LINE帳號綁定怎麼檢查？5步驟輕鬆確認狀態

▲Facebook帳號登入LINE的功能已在2024年1月結束支援，若需要繼續使用目前LINE帳號，需在年底前2026年12月31日完成電話號碼綁定。（圖／LINE台灣官方BLOG）

通訊軟體LINE用戶注意了！必須在2026年12月31日晚間11時59分前完成電話號碼綁定，否則期限一過，帳號將遭刪除，原有貼圖、代幣、購買項目及聊天紀錄也可能無法恢復。官方提醒，用戶應儘早檢查帳號狀態，避免多年累積的資料受到影響。LINE台灣官方部落格於9月4日發布公告，提醒這項措施並非適用所有用戶，而是針對過去僅透過Facebook連結帳號、卻沒有設定電話號碼的用戶。LINE表示，為降低人頭帳號及詐騙風險、提升帳號安全性，符合上述條件的用戶必須在期限內完成電話號碼設定。每組電話號碼只能綁定1個LINE帳號，因此操作前也應先確認門號是否已用於其他帳號。官方指出，若符合條件的帳號未在2026年12月31日晚間11時59分前完成設定，期限過後將遭系統刪除。屆時帳號及相關資料可能無法恢復，原有貼圖、LINE代幣、購買項目與聊天紀錄也恐無法繼續使用。用戶可透過手機上的LINE官方應用程式，確認帳號是否已綁定電話號碼：若欄位顯示空白，代表尚未設定電話號碼，可依畫面指示輸入門號並完成驗證。LINE提醒，電話號碼綁定應直接透過手機內的官方應用程式操作，不必前往外部網頁認證。此外，若使用已綁定其他LINE帳號的門號重新設定，可能影響原帳號的使用，因此操作前務必確認門號狀態。官方建議一併確認電子郵件、密碼及Apple或Google帳號等登入資訊，並依照官方指引完成設定，以便日後更換手機或需要重新驗證身分時，有更多帳號復原方式。LINE也提醒，部分民眾過去可能曾使用Facebook替家中長輩申請帳號，之後長期沿用，卻忽略電話號碼設定。建議民眾協助不熟悉手機操作的家人檢查帳號，確認是否符合上述條件，並在期限前完成必要設定。