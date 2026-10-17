我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季開幕戰今（17）日在台中洲際迷你蛋盛大點燃戰火，由衛冕軍福爾摩沙夢想家在主場迎戰新北國王。這場重演上季總冠軍戰的對決激戰至延長賽，歷時近3小時才分出勝負，最終國王以113：106克服開局落後逆轉擊敗夢想家，搶下新賽季首勝。賽後，國王教頭洪志善透露了洋將沃許本（Jason Washburn）的傷勢狀況，並直言砍下33分的肯刀爾（Kendall Lewis）簡直就是「年輕版曼尼高」。談到本場比賽的勝負轉折，李愷諺在賽後採訪時特別提到，總教練洪志善賽前的一番話給了全隊極大的心理建設：「賽前洪志善特別提醒我們，去年夢想家拿了冠軍，現在有壓力的是他們，要我們每個人放開來打。」李愷諺表示，今天無論是本土球員還是新洋將之間的配合，都展現出相當好的狀態，希望這股氣勢能繼續維持下去。比較遺憾的是，國王在新賽季第一戰就付出了傷兵代價，陣中主戰洋將沃許本在比賽中受傷離場。洪志善賽後證實：「防護員回報是說被打到太陽穴，有點腦震盪，現在人在醫院。具體情況等一下看一下才知道。」不過他也盛讚球員在沃許本退場後的危機意識更加強烈，「因為變得沒有這麼大的洋將可以保護禁區，大家在防守端的意識反而更強烈了。」本季新加盟的洋將肯刀爾（Kendall Lewis）今日全場攻下33分、13籃板、4抄截。洪志善給予高度評價，直言他的表現完全符合預期：「從我們找他來，他的年輕、還有防守範圍很大，算是有點像『年輕版曼尼高』。這是一直以來我們需要的洋將類型，開季前我們看很多洋將，肯刀爾的防守絕對是首選，在曼尼高離開之後，他應該是最適合的。」除了洋將的發揮，國王本土年輕戰力的成長也是此役關鍵。洪志善特別點名蘇士軒與熊祥泰在第四節關鍵時刻的三分球，「這並不意外，從去年季後賽到冠軍賽，他們兩個一直都是我們的輪替核心。最後一擊戰術本來就是做給熊祥泰，其他人去掩護。我們想要看到新的國王隊面貌，就是由年輕球員去承擔勝負的感覺。」