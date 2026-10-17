我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍今（17）日以3：0完封中信兄弟，台灣大賽首戰開紅盤，外野手陳子豪首度披上龍隊戰袍征戰台灣大賽，5局下棒打老東家，成為攻勢「起爆劑」。陳子豪賽後坦言，知道自己例行賽成績不理想，但進入台灣大賽就不會去在意，「當下狀況如何，怎麼能創造打點比較重要。」談到首度交手老東家，陳子豪表示，無論在哪隊，能幫到球隊晉級台灣大賽就很開心，「最後的冠軍就是我們兩隊，保持競爭力去對戰。」現年31歲的陳子豪，生涯打過9次台灣大賽皆身披黃衫，今年以龍隊球員身份叩關第10次大賽舞台，至今仍保有台灣大賽史上最年輕的出賽紀錄（19歲82天）。賽前累計台灣大賽出賽40場，敲出26安、3轟，打擊率2成30。陳子豪在2024年季末透過FA制度加盟龍隊，雙方簽下10年1.3億大合約。首度在台灣大賽碰上兄弟，陳子豪扛先發第6棒，5局下接在朱育賢後，擊出深遠二壘安打，後續靠著隊友高飛犧牲打回到本壘攻下分數，最終龍隊以3：0完封兄弟，陳子豪成為隱形功臣。龍隊總教練葉君璋賽後直言，2位FA選手朱育賢、陳子豪的連線，對球隊非常重要。首次披上龍袍打台灣大賽，陳子豪賽後表示，「其實就是想法盡量簡單一點，好球積極去進攻。」即便打了10次台灣大賽，陳子豪仍說會緊張，他也透露自己緩解緊張的方法給學弟，「就是大大的喊聲，因為有些學弟沒打過這種大賽，大家就提議如果緊張，就在休息室大喊幾聲。」他笑說，自己示範喊了好幾聲，就比較沒那麼緊繃。首度在台灣大賽交手老東家，陳子豪說，無論是在哪隊，都很開心能幫助球隊晉級到台灣大賽，「以前是喊聲組居多，後面開始比較有機會先發，自己也很開心能夠替球隊打到最後。最後的冠軍就是我們兩隊，保持競爭力去對戰。」陳子豪本季僅繳出4轟、打擊率1成99的成績，他坦言，例行賽數據確實不理想，但進入短期高張力的賽事就不去想例行賽表現，「當下狀況如何，怎麼能創造打點比較重要。不會再去執著說一定要安打、全壘打，想辦法就是幫助球隊，自己就會蠻開心了。」他也感謝葉總將它放入32人名單，「雖然我（例行賽）後面幾場才調整回來，謝謝葉總給我機會，讓我在味全第一次打台灣大賽。」