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2026年中職台灣大賽首戰由味全龍隊以3：0完封中信兄弟隊，賽後本場主審張展榮的好球帶判決更成為賽後社群上議論的焦點。比賽最後一顆球，詹子賢對決林凱威，打者未揮棒遭到三振，但社群上不少人認為那顆球應該是壞球，也成為當日賽後球迷討論熱度最高的焦點。根據非官方數據網站《CPBL 裁判報告存檔》網站上的判決報告，此役主審整體準確率僅有87.0%，是該網站本季中職季後賽至今最低紀錄，似乎印證了外界對於「好球帶確實有差」的強烈質疑。根據《CPBL 裁判報告存檔》統計報告顯示，本場比賽張展榮共判決115球，其中整體準確率為87.0%（100/115）、平均誤差達1.5公分、好球準確率90.0%（36/40）、壞球準確率僅85.3%（64/75），整體判決一致性為93.0%（107/115）。在整場判決的期望值計算中，味全龍隊總體獲益達+0.34。回顧今年季後賽各場主審判決準確率，季後挑戰賽期間張展榮曾繳出94.7%、吳家維90.5%、尤志欽96.0%、紀華文92.7%，準確率皆在九成以上。本場比賽的87.0%不僅是今年季後賽階段的最大偏差紀錄，更寫下自今年9月24日主審林金達執法（86.8%）以來的單場新低。在對得分期望值影響最大的關鍵判決中，以第9局上半中信兄弟的反攻最具爭議。當時2人出局、2好2壞情況下，味全龍後援投手林凱威面對打者詹子賢，投出一顆偏離好球帶達3.7公分的球，最終被主審判定為好球三振出局，該次判決直接讓味全龍進補+0.35的得分期望值，為全場影響最大的一球。轉播畫面曝光後，在各大社群平台上掀起球迷激烈討論，直呼畫面看起來偏差相當明顯。此外，在第3局蔣銲面對宋晟睿時，也曾出現兩顆分別偏離好球帶8.3公分與6.7公分的球被判為壞球，使中信兄弟各獲得+0.22的期望值。雖然雙方皆有邊角球判決的落差，但在關鍵時刻的嚴苛與放寬幅度，確實深深牽動了這場低比分大戰的走勢與攻守節奏。《CPBL 裁判報告存檔》的報告為非官方分析，數字和可信度僅供參考。其分析的數據來源為中華職棒進階數據網站公開資料。