「兄弟也不須氣餒，這場蔣銲淺球數實在太準。」至於明戰如何突破味全龍梅賽鍶，黃忠義表示，「若明天梅賽鍶控球一樣準，球數落後下就會變被動，兄弟打者只能改變策略，要更積極出棒。」

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蔣銲狀態實在太好 黃忠義要兄弟別氣餒

投到第八局，球威完全沒有掉下來，控球一樣很準，要得分本來就很困難。

要適時改變策略！黃忠義：更積極出棒

就要適時改變策略，要更積極出棒，不能都到2好球才期待有好結果。

中信兄弟今（17）日大巨蛋客場0：3遭到味全龍完封，整場只出現2安打，味全龍當家王牌洋投蔣銲僅用100球投完8局、飆出6次三振無失分，完全宰制賽場。球評黃忠義認為，比賽走向與先前預測差不多，都是低比分投手戰，兄弟本場僅有2安打、全場唯一有效攻勢在第4局，江坤宇卻打出雙殺打無緣建功，黃忠義表示，兄弟本場沒有表現特別差，主要還是蔣銲狀態實在太好，「黃忠義提到，兄弟有延續挑戰賽做法、固定好球帶、破壞投手節奏、嘗試增加洋投用球數，無奈蔣銲本場首球都能將球控制在邊角、搶下好球，打者陷入落後局面，就會面對一連串的犀利變化球，最終結果自然不好。至於明戰如何突破另一位強力洋投梅賽鍶，黃忠義表示，開局不用太多改變，但一旦觀察到梅賽鍶狀況也很好、控球很準，「黃忠義最後說，兄弟這場其實還是展現出競爭力，尤其是自家洋投勝騎士投滿7局，有效讓比分控制在可追回的範圍內，接下來只要把專注放在打線如何更有效率地打進分數上，他也舉出味全龍第五局攻勢，就是很好的範例，「如何有效率的得分，是兄弟需要解決的課題。」