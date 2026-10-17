我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市政府今年核定採購雙層巴士補助計劃，並向交通部公路局申請購車補助，但近日交通部卻說桃市府從未申請相關計畫，引發在地議員詹江村不滿，直接公開8月13日的函文痛批「公路局說謊」，強調白紙黑字就在這裡，市府早發函建請公路局將雙層巴士購置納入補助範圍，現在還故意用一句「從未申請」，讓大家誤以為市府根本沒爭取，根本是「唬爛」。針對國道客運雙層巴士購車補助，中央近期最新公告的方案是每輛提供770萬元的購車補助，而桃園市長張善政核定的購車補助計劃，每輛最高補助500萬，可望成為全台優先導入雙層巴士的縣市。但事後交通部卻說沒有補助桃園，是因為市府沒有提出申請，讓詹江村氣炸怒轟只會唬爛。桃園市政府交通局長張新福也無奈表示，雙層巴士並非突然冒出來的新議題，早在張善政上任後就與公路局展開討論，公路局也完全知道桃園推動雙層巴士的理由。但今年8/6公路局發文通知各縣市政府，非屬幸福巴士、公車駛進校園，以及無障礙服務及性平友善調查，都會退件且不受理，直接排除雙層巴士。因此，桃園市政府也在8/13再度行文給公路局建議納入雙層巴士，希望中央正視地方實際需求。