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▲ 競總主委、高雄市長陳其邁陪同賴瑞隆大進場，象徵第三棒帶領第四棒正式登場。（圖／翻攝畫面）

▲ 競總主委、高雄市長陳其邁強調，高雄走到今天並不容易，這次一定要一次選對人，使城市穩定向前，「我們的市長，就是賴瑞隆！」(圖／翻攝畫面）

▲ 現場更推出令人驚喜的「百變舞團」，16位舞者化身「百變隆隆」廣告中的不同市民角色，賴瑞隆則化身第17個角色登場，與舞者共同向市民鞠躬致敬。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆提出三個第一承諾，打造產業第一、南台灣第一國際門戶及幸福第一的城市。他表示，第四棒不只要延續進步，更要開創下一個階段的高峰。（圖／翻攝畫面）

▲ 民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今晚在捷運鳳山西站旁，舉辦競選總部成立大會，全場爆滿。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（17）日晚間於鳳山舉辦競總成立大會，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前行政院長謝長廷、市長陳其邁，以及高雄立委、議員、里長、各區後援會幹部齊聚，展現團結氣勢，宣示賴瑞隆承擔「關鍵第四棒」，將延續二十多年來的城市轉型成果，帶領高雄南方崛起、邁向國際。活動由高雄立委大集結揭開序幕，邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑及山地原住民立委伍麗華接力登台，與主持人鍾佳濱、林楚茵組成「十全十美」國會應援團，象徵將成為賴瑞隆未來推動市政最強的中央後盾。此外，議長康裕成更領軍市議員及市議員參選人，宣示力拚「議會過半」的決心。現場更推出令人驚喜的「百變舞團」，16位舞者化身「百變隆隆」廣告中的不同市民角色，以經典歌曲《飛龍在天》搭配新潮舞步，賴瑞隆則化身第17個角色登場，與舞者共同向市民鞠躬致敬，展現不同於傳統造勢的歡樂與活力。任競總名譽主委的前行政院長、前高雄市長謝長廷則以「第一棒」身分站台，見證高雄從工業城市到國際城市的蛻變。他相信賴瑞隆一定能讓高雄經驗驚艷世界。接著，由競總主委、高雄市長陳其邁陪同賴瑞隆大進場，象徵第三棒帶領第四棒正式登場。兩人透過道具擊出「全壘打」，並與台下進行充氣造型大球互動；陳其邁更致贈在地職人製作的「大漁旗」，祝福滿載而歸、平安順遂。他強調，高雄走到今天並不容易，這次一定要一次選對人，使城市穩定向前，「我們的市長，就是賴瑞隆！」賴瑞隆也表示，高雄從不是天公仔囝，進步是一棒接一棒，與市民共同打拚的成果。從謝長廷改變城市形象、陳菊翻轉命運，到陳其邁打造光榮，每一棒都以遠見及格局，讓高雄在交棒時比接手時更好。他從菜市場出身，歷經十年市府、十年國會，始終參與高雄的改變。「我要超越的，不是哪一位市長，而是高雄今天的成就！」賴瑞隆提出三個第一承諾，打造產業第一、南台灣第一國際門戶及幸福第一的城市。他表示，第四棒不只要延續進步，更要開創下一個階段的高峰。壓軸登場的蕭美琴、蔡英文更罕見同台。首先，蕭美琴以長年外交歷練，呼應高雄邁向國際的城市願景。她強調，「隆貓」既是高雄的「招財貓」，也是吸引人才的「招才貓」，盼其為城市帶來更多投資與人才。同時以「雙賴雙贏」號召市民支持務實、專業，能與賴清德中央政府合作無間的賴瑞隆，延續高雄的光榮。蔡英文表示，她剛從美國參訪回國，這次更深刻感受到世界非常重視台灣，高雄就是台灣產業發展非常重要的核心。她說，為了高雄的未來，她接下賴瑞隆競總「榮譽主委」的任務，肯定他是最認真、最懂市政的人選，並呼籲「上一次投給蔡英文的，這次全部投給賴瑞隆」，邀請高雄人跟她一起當賴瑞隆的志工，「高雄的未來，咱做伙來顧！」賴瑞隆最後強調，高雄人曾在短短兩年內投下三次關鍵選票，一次次改變城市命運。如今比過去更清楚前進方向，也更有信心迎接未來。他將以最謙卑的態度，全力以赴，用一生回報市民的栽培，並呼籲11月28日再為高雄投一次，市長接棒、議會過半，延續進步、堅定守護，共同開創下一個黃金十年。活動舞台宛如大型演唱會，許多年輕支持者自發製作應援物，從手舉牌、手燈到各式應援巧思，呈現高雄人的無限創意與熱情。現場「賴瑞隆凍蒜」、「議會過半」歡呼聲不斷，展現高雄隊團結一心。競總設於左營區曾子路250號，歡迎市民前往參觀，持續匯聚各界力量，成為全民參與、共創城市願景的起點。