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最新120小時暴風侵襲機率出爐！台灣本島全破2成

▲據氣象署今（17）日晚間最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率，台灣本島縣市都已經超過20%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周二前天氣穩定 周三起迎風面降雨增多

▲下周五起受薔琵颱風外圍環流影響，北部及東北部降雨增多，轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的可能。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署指出，颱風薔琵今（17）日晚間8時增強為強烈颱風。最新路徑預測顯示，薔琵下周四可能抵達台灣東部海面，後續不排除北轉，也可能受太平洋高壓影響偏西移動，接近台灣甚至登陸。氣象署提醒，不論颱風採取哪種路徑，下周末北部及東北部天氣都可能轉差，民眾應留意最新預報。據氣象署今（17）日晚間最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率資料，蘭嶼達27%，為各地最高；花蓮縣為26%，台東縣及宜蘭縣則各為24%。此外，基隆市、台北市的侵襲機率也達22%，雲林以北的縣市則都超過21%。此外，嘉義縣市、台南市、高雄市也都已突破20%，最南端的屏東縣則有21%，未突破20%門檻的只有連江縣14%、澎湖縣16%、金門縣11%。氣象署表示，薔琵目前先穩定朝西方移動，之後轉向西北西，沿著太平洋高壓南緣朝台灣東方海面前進。不過，颱風後期路徑仍有分歧，預估下周四抵達台灣東部海面後可能北轉；若太平洋高壓偏強，也不排除颱風持續偏西移動，朝台灣靠近甚至登陸。氣象署也提到，不排除下周三、周四發布海上颱風警報，後續仍須視颱風路徑及強度變化而定。前氣象局長鄭明典也表示：「如果未來兩天預測路徑變化不大，那麼薔琵颱風登陸台灣的機率就很高了！需要密切關注！」氣象署預報，下周二之前台灣附近水氣偏少，各地大致為多雲到晴。基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區則有零星短暫陣雨。下周三、周四東北季風增強，迎風面降雨增加，新竹以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東及恆春半島有零星降雨，午後南部山區也可能出現零星短暫陣雨。下周五起受薔琵颱風外圍環流影響，北部及東北部降雨增多，轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的可能。東部、東南部及中南部山區也可能出現不定時短暫陣雨，午後南部山區則有局部短暫陣雨。氣象署提醒，薔琵後期路徑仍存在不確定性，民眾應持續關注最新颱風動態及降雨預報，尤其下周末北部、東北部天氣可能轉差，應提前做好防颱準備。