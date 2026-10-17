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▲面對網友惡意攻擊，勝騎士用中文呼籲，「請停止對我家人的威脅，也請尊重並保護他們的安全。」（截圖自勝騎士個人IG）

▲勝騎士妻子Fabiola在個人社群發文，控訴遭到網友惡意攻擊。（截圖自Fabiola個人IG）

▲勝騎士妻子Fabiola在個人社群發文，控訴遭到網友惡意攻擊。（截圖自Fabiola個人IG）

▲勝騎士妻子Fabiola在個人社群發文，控訴遭到網友惡意攻擊。（截圖自Fabiola個人IG）

中華職棒中信兄弟今（17）日在台灣大賽G1以0：3不敵味全龍，先發投手勝騎士（Mario Sanchez）雖然繳出7局失3分的優質先發，但未獲打線奧援，最終吞下敗投。賽後勝騎士與妻子Fabiola皆在個人社群發文指出遭到網友惡意攻擊。Fabiola透露，幾週前與勝騎士準備迎接新生命，卻不幸流產，但竟有網友在貼文下留下粗俗與暴力威脅言論攻擊她們全家人；勝騎士也以中文沉痛呼籲，「如果對我個人有任何不滿或意見，我都願意承受與面對，但我的家人是無辜的。」勝騎士妻子Fabiola在個人社群分享多則限時動態表示，「我想帶著尊重，但同時也非常堅定的態度來分享這段話。我一直深信，沒有任何一位球員踏上球場是抱著想輸球的心態。在任何運動項目中，有贏就一定有輸。」Fabiola說道，「我的丈夫是一名球員，但我和我的孩子們並不是在場上打球的人。我們是他的家人，同時我們也是他所效力球隊的球迷。」Fabiola透露，幾週前與勝騎士準備迎接新生命，也曾在社群分享懷孕消息，但不幸的是在近期流產，「卻有人在那則貼文底下留下了粗俗且充滿暴力威脅的言論，針對我、我的丈夫，以及我們的孩子們。」Fabiola也公開遭到惡意攻擊的截圖，「我分享這些內容是為了作為證據，而不是為了煽動任何人去聯繫或騷擾這個人。」Fabiola強調，她會保留原始截圖，並透過合適的管道進行通報與舉報，「每一位球員的背後都有一個家庭，而每個家庭都值得被尊重。」勝騎士賽後也在個人社群限時動態寫下，「請不要再做出任何威脅我家人的安全行為。」他表示，目前公司已經介入並密切關注此事，「如果對我個人有任何不滿或意見，我都願意承受與面對，但我的家人是無辜的。」勝騎士最後懇請外界，不要將任何針對自己的不滿牽連到他的妻子與孩子，更不要做出任何可能傷害家人的行為，「請停止對我家人的威脅，也請尊重並保護他們的安全。」