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26名「最小受試者」親自評選

口碑相傳十年 成為無數家庭的救命稻草

對於任何家有嬰幼兒的父母來說，突如其來的崩潰大哭與尖叫聲，絕對是生活中難以避免的噩夢。為了安撫寶寶情緒，父母們各有各的絕招，然而，近年在新手父母圈中流傳著一首宛如救星般的神曲，那就是《快樂之歌》（The Happy Song）。歌曲由歡快的嬰兒咯咯笑聲開始，它幾乎能瞬間安撫哭鬧的寶寶。本週適逢這首兩分半鐘的兒歌問世十周年，10年來，《快樂之歌》在Spotify上的串流播放量已突破4.7億次；而在YouTube上，它的官方MV版本也有1.5億次播放，更有熱心網友為其製作了10小時無限循環版本，斬獲了1400萬次播放。根據《CNN》報導，這首風靡全球父母與寶寶的神曲，最初源於英國嬰兒食品品牌「Cow & Gate」的一項特別企劃。2016 年，該品牌邀請了專門研究「洗腦曲」的音樂心理學家史密斯（Lauren Stewart）與兒童發展心理學家阿迪曼（Caspar Addyman），希望打造一首能誘發嬰兒快樂情緒的歌曲。專家團隊隨後找來了曾獲葛萊美獎殊榮、同時也是一位18個月大新手媽媽的知名英國音樂人希普（Imogen Heap）共同創作。心理學家團隊首先調查了2000多名父母，列出最能引發寶寶正面反應的聲音，並向希普提出了多項基於科學研究的建議，像是大調音階與重複旋律，以營造愉悅且易於預測的音樂結構。 加入爵士鼓滾奏（Drum roll）與音高上升的滑音（Rising glides），以誘發嬰兒的期待與驚奇感。採用「媽媽語」， 模仿父母與嬰兒說話時拉長母音、音調較高的發音方式，並大量使用嬰兒自身能發出的音節，如「pa」、「ba」等。科學研究並未止步於理論。希普根據建議創作了四首主要旋律後，研究團隊找來26名6至12個月大的嬰兒進行小組測試，紀錄他們的肢體動作、面部表情與聲音反應。阿迪曼指出，測試結果相當顯著，高達80％的嬰兒展現出對其中某一特定旋律的強烈偏好；在後續的速度測試中，嬰兒們也出乎意料地選擇了較為緩和的節奏，而非過度快速的拍子。希普笑稱，這群不會撒謊的寶寶是她職涯中「最棒的聽眾」。值得注意的是，這首歌之所以能成功，關鍵在於它同時也考慮到了父母的聆聽體驗。不同於許多可能會令大人發瘋的刺耳兒歌，《快樂之歌》充滿了優美的輕快旋律，與真摯的歌詞。希普在倫敦工作室接受視訊專訪時表示，「我很清楚哪些兒歌會讓父母發瘋，我希望能寫出一首不會太刺耳、帶有幽默感，且真正表達父母對孩子之愛的歌曲」。這首當初並未進行大規模商業宣傳的歌曲，十年來靠著家長之間的口耳相傳，成為無數新手父母在搜尋「如何讓寶寶停止哭泣」時的救命稻草，也成為希普個人最主要的版稅收入來源之一。希普分享說，她曾多次在學校或飛機上被陌生家長認出並致謝。有一次在航班上，隔壁座位的嬰兒連續哭鬧超過一小時，希普有些害羞地遞上耳機給那位絕望的父親播放這首歌，結果嬰兒一聽到開頭的笑聲瞬間停止哭泣，讓那位父親感激涕零。希普表示，「我從沒想過這首歌會從全世界的寶寶身上幫我賺大錢，我當時只是真的很想寫一首能在塞車或任何崩潰時刻，給整個家庭帶來幾分鐘解脫的歌」。