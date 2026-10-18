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洛杉磯湖人隊在今年7月以一紙4年約5200萬美元的合約簽下喬治亞籍長人馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili），這筆簽約起初引發不少質疑。然而經過季前熱身賽的洗禮，這名身高6呎10吋的歐陸前鋒展現出如控衛般的細膩技術與進攻多樣性，迅速征服教練團與隊友，更被隨隊媒體與球迷盛讚宛如「現代版歐登（Lamar Odom）」。在熱身賽期間，綽號「馬穆」（Mamu）的馬穆克拉什維利展現了極為全面的進攻身手，前三場比賽場均得分突破14分。陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）對他讚不絕口，甚至認為他完全具備擔任控球後衛的能力：「他抓下防守籃板後能直接自己推進過半場組織進攻，實質上就像一名控球後衛。」湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）也在直播中大力肯定其表現：「前三場比賽很明顯他是最亮眼的球員，他幾乎做到了球隊期望的一切。他完美體現了湖人目前試圖建立的『能運球、能傳球、能投籃』的戰術風格。」湖人專題媒體《Lake Show Life》專欄作家基恩（Colin Keane）撰文指出，馬穆克拉什維利的球風與昔日紫金軍團奪冠功臣歐登極為相似。兩人同樣是左手球員，且具備跨越三個進攻層級的得分手段與次要持球策應能力。基恩分析，現年27歲的馬穆克拉什維利正邁入職業生涯的巔峰期，他不僅能提供穩定的外線投射與持球策應，在球隊未補進純中鋒之前，更能勝任小球中鋒的任務。當初外界曾懷疑他是否能頂替八村壘（Rui Hachimura）離隊後的空缺，如今他用全面的身手證明自己完全配得上5200萬美元的合約身價，成為湖人新賽季前場極為關鍵的靈魂人物。