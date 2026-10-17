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▲蔡康永將官方Threads設定為不公開，只有早前追蹤的用戶不受影響。（圖／蔡康永Threads）

主持人蔡康永近期因為關注沈伯洋、蔣萬安兩位綠藍台北市長候選人，一舉一動都成為話題，他昨（16）日發布「京都人」貼文引來網友揣測捧沈伯洋、殺蔣萬安，今天突然刪文並表示外界望文生義傷害到他人，沒想到，才經過幾小時，蔡康永已經將官方Threads設定為不開放追蹤，讓粉絲哀號：「我沒追蹤看不到文章了！」蔡康永昨晚在Threads發布「京都人」貼文，隨後被網友解讀在力挺沈伯洋、暗酸蔣萬安，不過蔡康永今天將該篇短文刪除，並發文呼籲外界不要再用這點小事去打擾蔣萬安，自己只是無足輕重的小市民，「開玩笑是我的樂趣，大家各自望文生義，本來也很有趣，但如果傷害任何人，就不有趣了」。而在澄清文發布約5、6小時後，蔡康永突然將個人Threads設定為不公開、轉為私人模式，原本沒追蹤的用戶目前已經看不到內容，本來有追蹤的用戶則不受影響，仍可以瀏覽蔡康永的動態。除了Threads的異動，蔡康永的小紅書主頁原本放著接洽工作業務的經紀人聯絡資訊，在爆發沈伯洋風波後，他先是下架與小紅書官方合作的節目《一千零一夜電台》訪談內容，留下「跟我合不來的人，我通常用沒有緣分來看待」、「自己選的路，為什麼就要走完」心靈雞湯字卡，日前則是將工作聯繫窗口的信箱移除，被解讀已經全然放棄中國市場。