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▲屠潔拿下教育文化節目主持人獎，抱回人生第一座金鐘獎。（圖／三立提供）

第61屆廣播金鐘獎今（17）日晚間登場，黃嘉千、劉映萱與楊詩穎攜手擔任頒獎人，三人一上台便輪番展現聲音絕活。黃嘉千模仿蔡秋鳳演唱經典歌曲〈金包銀〉，唱上癮後又加碼飆出日文歌；楊詩穎化身列車廣播員，以不同語言模仿到站廣播，劉映萱則秀出多種聲音變化，逗趣互動讓頒獎舞台笑聲不斷。稍後登場的屠潔則以《Go For Gold！金牌神隊友》拿下教育文化節目主持人獎，抱回人生第一座金鐘獎。黃嘉千表示，自己是演員，因此負責頒發「廣播劇獎」；劉映萱擔任「音效獎」頒獎人，今年同樣入圍金鐘獎的楊詩穎則笑稱，自己是「順便來頒獎」。黃嘉千介紹三人分屬不同領域，各自擁有鮮明的聲音特色，隨後率先模仿〈金包銀〉的經典唱腔，接著再唱日文歌，讓另外兩人也接力展現功力。楊詩穎模仿列車進站時的多語報站廣播，語氣與節奏掌握得有模有樣；劉映萱同樣以聲音變化接招。三人從唱歌、模仿到口技各出奇招，也呼應廣播工作者只靠聲音，就能在聽眾腦中創造不同人物與畫面的專業。「廣播劇獎」由中國廣播股份有限公司《宅爾摩斯的萬事屋》奪得，團隊透露，作品共集結30位配音員參與，希望透過聲音將真實畫面帶進廣播劇中。「音效獎」則由高雄廣播電臺《大城小時光》的安起（李明潓）獲得。「單元節目獎」由曾文溪廣播電台股份有限公司《丸來喜按呢》抱回，團隊上台感謝評審對台語節目的支持，並以選舉時常聽見的「凍蒜」形容獲獎心情，難掩興奮。第三組頒獎嘉賓鄭開來、趙婷接著揭曉「企劃編撰獎」、「教育文化節目獎」及「教育文化節目主持人獎」。趙婷透露小時候曾與秦漢演戲，鄭開來也分享自己曾連續3年獲選「全國電台情人」，勾起不少廣播人的青春回憶。「企劃編撰獎」由《POP最正點》的林書煒、洪力淩、李潔祈、鄭友軒及楊旻峰奪得。林書煒分享，團隊曾前往高雄橋頭地檢署採訪，聆聽受保護管束者與更生人重新出發的故事，並以一句「歹路毋通行」說出製作心得。「教育文化節目獎」則由《臺北聲景系列－夜探百工》獲得，施子涵更在典禮前一晚特別從英國飛回台灣領獎。「教育文化節目主持人獎」由《Go For Gold！金牌神隊友》主持人屠潔拿下。首度抱回金鐘獎的她坦言，節目入圍多個獎項，自己坐在台下仍擔心最後會「槓龜」。她回憶擔任第59屆廣播金鐘獎典禮主持人時，曾因從未得獎而懷疑自己，感謝主辦單位在她還沒有足夠信心時，便率先給予信任。屠潔也透露，當初是阿姨對她說：「妳那麼愛說話，為什麼不去廣播電台當主持人？電台還會給妳錢。」一句話意外開啟她的廣播生涯。如今終於抱回人生第一座金鐘獎，她也感謝一路陪伴的老公，稱對方是自己最重要的「神隊友」。