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▲韓國瑜也特別在台上送給柯志恩，當年帶起韓流象徵的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」，期許柯志恩「莫忘世上苦人多」。（圖／翻攝畫面）

▲柯志恩承諾將帶領大家走進高雄市政府，打造更公平美好的高雄。（圖／翻攝畫面）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（17）日晚間在高雄小港鳳儀宮代天府舉辦廟口開講，現場近5千位民眾擠爆小港鳳儀宮代天府，場面熱鬧非凡。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩，今（17）日晚間在高雄小港鳳儀宮代天府與國民黨高雄市議員陳麗娜、蔡武宏及議員候選人湯茹婷合體舉辦「廟口開講」，還有重量級嘉賓立法院長韓國瑜到場助講，熱情民眾擠爆小港鳳儀宮代天府，場面熱鬧非凡。今晚的廟口開講包括前議長曾麗燕及國民黨高雄市議員黃香菽、李眉蓁、鄭安秝、鍾易仲、蔡金晏、劉德林，議員候選人黃裕庭、黃鈺婷、童燕珍也到場相挺。活動現場也邀請「金曲歌王」沈文程、施文彬熱情開唱，沈文程、施文彬帶來包括「來去後山」、「五月十一日彼下埔」、「真情味」連串膾炙人口金曲，讓台下許多市民跟著合唱，現場宛如大型KTV。前議長曾麗燕，也特別上台向多年來支持她的鄉親深深三鞠躬致謝，曾麗燕表示，她深受湯茹婷這四年間深耕基層的努力所感動，因此將全力支持湯茹婷接棒，懇請廣大支持者將對她的愛護轉化為選票，支持陳麗娜、蔡武宏連任，並力保湯茹婷拿下關鍵第三席，實現國民黨前鎮小港三席全上、柯志恩高票當選的目標。整場活動的最高潮則聚焦在韓國瑜與柯志恩的大進場，韓國瑜也特別在台上送給柯志恩，當年帶起韓流象徵的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」，期許柯志恩「莫忘世上苦人多」。柯志恩上台時一度感動哽咽，她說高雄對藍營而言是極為艱困的選區，2018年她作為「扛轎者」見證了韓流崛起；四年前在國民黨最艱難的時刻，她義無反顧參選，雖然結果不如意，她仍留下來、拚起來，因為她知道高雄一定可以「贏回來」。柯志恩說，她的對手今天辦造勢，有前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台，辦得金碧輝煌，但她有信心，她一定會當選，因為她是一個沒有派系、有志氣，和韓國瑜院長一樣「苦民所苦」的市長，因此她深信她一定會贏得民心，這就是2018年藍營翻轉高雄的原因。她也知道高雄人給過國民黨機會和教訓，正因為國民黨摔倒過、失敗過，所以她更知道如何珍惜，知道如何把人民放在第一位。柯志恩強也在神明面前鄭重許諾，入主市府後將秉持「不看顏色、只看專業」重塑公務員尊嚴，化解世代與仇恨對立、帶領高雄走向國際，並呼籲鄉親團結力挺國民黨議員全壘打，展現「沒被打倒只會更強」的韌性，她承諾將帶領大家走進高雄市政府，打造更公平美好的高雄。韓國瑜上台前，台下近5千位支持者大喊：「我們沒離開」、「韓國瑜加油」，讓韓國瑜一度感動到說不出話來，直呼2018年「全高雄像100度開水滾起來」的熱情景象又回來了！他強調政治人物拿到權力必須為人民「做牛做馬」，面對高雄如今高達七成年輕人因低薪被迫遠走他鄉，市府必須全力招商引資，讓年輕人能留在家鄉發展。韓國瑜盛讚柯志恩是立院最具國際視野的立委，過去主持《繞著地球跑》節目獲金鐘獎肯定，對全球城市研究透徹，他指出高雄具備海空雙港、農工商等得天獨厚條件，未來必須「扎實照顧在地產業」並「全面國際化搭上AI浪潮」，而兼具國際觀、重視教育與下一代的柯志恩，正是帶領大高雄往前邁進的不二人選。最後，韓國瑜也提到參選新北市長的李四川，他說李四川過去在高雄擔任副市長一年半內，修復600條馬路、徹底清淤及解決登革熱，他強調市長與議會是高雄起飛的兩隻翅膀，呼籲鄉親除了全力支持柯志恩與國民黨提名的所有議員，更要打電話向新北親友拉票促成「柯志恩、李四川連線」，把全部選票催出來，拜託高雄鄉親用選票報答為高雄付出的人，讓高雄與新北共同起飛！