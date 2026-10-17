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國民黨高雄市長候選人柯志恩今（17）日在小港鳳儀宮代天府舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜也特別南下到場力挺，現場1500張椅子全坐滿，隨後並表示，看到台下的支持者，讓他想到2018年的高雄像100度的開水滾起來，那種感覺又回來了，隨後還送上「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」象徵精神的傳承，讓全場氣氛嗨到最高點。韓國瑜說，他跟柯志恩說，高雄什麼都不怕，有空港、海港、漁港，也有蔬菜、水果、稻米、工商業，擁有一切的條件能發展的非常好。高雄一定要大力國際化、一定要把好的投資案件放高雄，讓孩子不需要再離鄉背井到外縣市，在家鄉上班就能得到不錯的收入，能陪父母親多好。大家這麼熱情就是把希望跟理想、期待放在柯志恩身上，盼她有機會把高雄變好。韓國瑜也強調，柯志恩有國際觀、愛小孩、重教育，是為把高雄鄉親所有事放在內心、願意報答大家、服務大家。高雄要搭著AI浪潮全力去衝，「我人離開高雄，時常想著高雄，若衝不起來，實在嚥不下這口氣。」喊話支持者一定要全力支持柯志恩。不過話鋒一轉，韓國瑜特別提到陳其邁說他是愛情騙子，但全台只有一條河是愛河，最美好的回憶都來自愛情，所以在愛河蓋愛情摩天輪，統合鹽埕區的婚紗攝影業者、珠寶業者，想結婚的人都想來愛河拍照，結婚周年都還會想再來，有什麼不好嗎？最後，韓國瑜表示，高雄要起飛，要有最好的市長柯志恩，跟最好的議會團隊，請大家這次一共支持兩位市長，除了高雄的柯志恩，還有新北市的李四川，他也承諾李四川一定會回來高雄報答高雄的鄉親。