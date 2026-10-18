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萬聖節復刻落空 玩家苦等骷髏頭飾品

▲《Pikmin Bloom》2026年10月，推出全新的「彩繪玻璃飾品皮克敏」。（圖／《Pikmin Bloom》）

亡靈節11月登場 骷髏頭皮克敏回歸機會來了

▲皮克敏《Pikmin Bloom》，骷髏頭飾品圖鑑。（圖／《Pikmin Bloom》）

5週年加上社群週 11月皮克敏玩家辛苦了

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的「骷髏頭飾品皮克敏」，有望在11月回歸？資深玩家分析，官方10月僅復刻萬聖節燈與糖果系列，未見2025年首度登場的骷髏頭面飾，或許是為11月亡靈節活動預留驚喜，隨著遊戲迎來5週年，加上11月社群週「大補考」登場，玩家期待限定飾品復刻，準備迎接爆肝收藏月。原本不少玩家引頸期盼，《Pikmin Bloom》官方能在今年10月的萬聖節活動中，同步復刻2025年首度登場，被稱為最可愛系列的「亡靈節卡拉維拉（Calavera / 骷髏頭面飾）」飾品皮克敏。然而，隨著10月活動登場，官方僅回歸「萬聖節燈」與「萬聖節糖果」系列，讓不少期待補齊圖鑑的玩家大感失望。不過這股落寞並未持續太久，社群隨即將目光轉向即將於11月初登場的墨西哥傳統節慶「亡靈節」，有資深玩家分析，10 月未見骷髏頭飾品的蹤影，反而讓它在11月獨立復刻的可能性大幅提升，回顧這款在2025年秋季結合亡靈節繽紛繪面特色所推出的限定飾品，華麗且充滿節慶氛圍的視覺設計，一上市便斬獲極高人氣，自然成為玩家最想敲碗回歸的夢幻造型。每年11月1日至11月2日登場的「亡靈節」，是墨西哥極具代表性的傳統節慶，人們會鋪滿代表指引靈魂回家的鮮豔萬壽菊、擺放糖骷髏，以歡慶的方式懷念逝去的親友。《Pikmin Bloom》正是將這項文化意象融入遊戲，將骷髏面飾與皮克敏結合，不僅頭頂著象徵亡靈節的萬壽菊，臉上也繪有精緻的彩繪圖騰。正因為這款飾品背後有著如此鮮明的文化連結，讓玩家們深信它並非單純的萬聖節配件，而是專屬於11月亡靈節的靈魂角色，既然10月主打的是萬聖節主題，那麼將帶有骷髏頭面飾、萬壽菊意象的皮克敏安排在11月亡靈節回歸，便顯得極為合理。目前官方雖尚未正式公佈11月亡靈節的具體活動細節，但值得關注的是，11月也是《Pikmin Bloom》週年慶，官方每年都會推出專屬的週年紀念飾品皮克敏，加上2026年是遊戲5週年，搭配被稱為「大補考」的社群週，意味著今年11月，遊戲內容將異常豐富，極可能創下雙重驚喜疊加的收藏盛況。