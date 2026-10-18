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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍系列賽止步後，陣中季末合約到期的最強左投史庫柏（Tarik Skubal）動向已成為休賽季自由球員（FA）市場的最大焦點。美媒預估，這位坐擁兩座賽揚獎的29歲王牌左投市場價值已飆破3.55億美元，極可能打破山本由伸當年寫下的3.25億美元投手史上最高額合約紀錄；而知名經紀人波拉斯（Scott Boras）的運作考量，更讓紐約大都會隊成為潛在的大黑馬。史庫柏在今年8月透過1換3的大型交易加盟道奇後，迅速扛起球隊因傷殘缺的輪值大旗。他在加入後的10場先發中，繳出5勝2敗、防禦率2.61、WHIP值1.05以及奪三振率10.16的宰制級數據。儘管4月曾動刀切除手肘骨刺，但他在合約年的強勢表現完全粉碎了健康疑慮，聲勢如日中天。過去5年斬獲2座賽揚獎的史庫柏，如今市場身價已水漲船高。外界普遍預期，他在這個休賽季所簽下的新約，將超越山本由伸在2023年季後與道奇簽下的12年3.25億美元合約，締造大聯盟投手史上的全新薪資天花板。對於未來的落腳處，史庫柏在球季結束後受訪時並未鬆口，僅表示：「我現在不打算在這裡對自己的未來發表任何評論。」但外界對於他的去向推測從未停歇。現階段看來，道奇仍具備極大續約優勢。財力雄厚的「宇宙道奇」在銀彈競爭上難逢敵手，史庫柏本人先前接受美媒採訪時也曾公開大讚洛杉磯的團隊環境：「這支球隊的隊友、休息室的氛圍，以及他們建立起來的文化都是貨真價實的。」對於任何投手而言，道奇無疑是最具吸引力的競爭殿堂。不過，紐約大都會在經紀人波拉斯的牽線下可能發動強烈競爭。紐約體育電視網（SNY）記者珍斯（Chelsea Janes）分析，波拉斯旗下同時擁有大都會重砲索托（Juan Soto），極清楚大都會球團的操作脈絡與野心，很有可能積極向大都會富豪老闆柯恩（Steve Cohen）推薦簽下史庫柏。分析指出，即使引進身價高昂的史庫柏可能不完全契合目前球隊講求性價比的建隊邏輯，但老闆柯恩的個人意志將凌駕一切。波拉斯深知這一點，勢必會向柯恩強力推銷這名大市場球隊不可或缺的頂級王牌，並拋出「難道你們不想成為下一個道奇隊嗎？」的強力說詞。隨著世界大賽即將落幕，史庫柏的爭奪戰恐將引發一場撼動聯盟的資金風暴。