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曾博恩主持《博音》拿下第61屆廣播金鐘獎「播客（Podcast）生活風格節目獎」，他在西裝外套胸前插上一撮芒草登台，透露早上剛到陽明山爬山，還笑稱希望造型不會「太樸素」。被問是否刻意搭上近期時事話題，他裝傻回應：「我不知道你在講什麼。」隨後又補上一句「比較純樸一點」，幽默反應讓現場笑翻。博恩透露，事前準備的得獎感言「寫得很恐怖」，內容可能會登上新聞，頒獎前還向吳鳳表示，如果沒有得獎，便能慶幸不用公開那段話；真的得獎，就決定上台「玩一下」。至於是否已把想說的內容全部說完，他表示「差不多」，並繼續裝傻否認感言藏有時事梗。談到《博音》報名參賽的集數，博恩透露篩選方法相當直接，就是進入節目後台，按照觀看次數由高至低排列，挑出前10集送件，包括黃聰仁醫師談健康、劉博仁醫師談咖啡，以及網紅魔王與網紅冰討論世代議題等內容。被問及蔡康永近況，博恩坦言：「我覺得康永哥最近不知道心情怎麼樣。」他原本就想再次邀請蔡康永參與節目，因為對方先前受訪的單集反應相當好，甚至已想好讓蔡康永與阿滴一起討論的主題。博恩先詢問阿滴蔡康永是否可能答應，阿滴則建議等蔡康永事情少一點後再開口。他解釋並非擔心蔡康永拒絕，而是怕對方近日已經有許多事情需要處理，再增加一項工作會讓他心煩。由於沒有蔡康永的LINE，他目前只能透過阿滴間接了解狀況，也不準備催促，「這種東西就是順其自然。」博恩透露，《博音》12月將推出4集雙人對談企劃，其中一集邀請黃聰仁醫師與犯罪學教授戴伸峰，兩人將從各自專業領域的交集展開討論，節目已完成錄製。至於蔡康永能否加入企劃，他開玩笑說還有一集要「等康永哥康復」，隨即澄清沒有要情緒勒索。博恩受訪時才知道獎項可能附有10萬元獎金，當場驚呼：「真的假的？我完全不知道。」他表示，自己早已答應帶團隊出國旅遊，目的地可能選在越南；平時每3個月也會帶工作夥伴吃一次好料，希望大家不用等到他站上台致謝，也能知道自己非常感謝他們。至於外界好奇《博音》的業配收入，博恩笑稱是「很舒服的數字」，被追問每月是否達到七位數時，他語帶保留回應「可能」。他坦言目前生活穩定、工作節奏舒服，暫時沒有重啟《夜夜秀》的計畫。此外他也公開向《強哥為你說故事》喊話，透露兒子非常喜歡該節目，自己則想客串「牛魔王」，當場向製作單位許願。