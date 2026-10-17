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稅收優惠與合約限制重塑買家策略

私人飛機正成為超級富豪最新的賺錢工具，由於製造產能嚴重受限、訂單一路排到下個十年，市場對私人飛機的需求持續高漲，買家在入手新機後不久即轉手出售，賺取豐厚價差的現象正日益普遍。根據《金融時報》報導，律師事務所HFW航太團隊合夥人泰比（Oliver Tebbit）指出，任何現在能順利取得全新私人飛機的買主，幾乎都能在二手市場上迅速找到下個買家。泰比指出，若現在向原廠下訂一架私人飛機，往往得苦等至2029年或2030年，這種漫長的等待正將大批買家推向二手市場。供需失衡的結構推升了私人飛機的身價。泰比指出，一架牌價約8000萬美元的新款灣流G700（Gulfstream G700）飛機，轉手時的溢價空間大約可達10％。另一家律師事務所Addleshaw Goddard合夥人潘薩多羅（Barbara Pansadoro）同樣表示，依據機型與種類的不同，轉售溢價可高出原購入價數百萬美元以上。業界人士分析，此種市場動態反映了私人航空旅遊需求的強勁，同時也暴露出供應鏈遭遇瓶頸，包括零件短缺以及勞動力不足等問題。一位熟悉市場的高管指出，目前市場需求最強勁之處在於二手或現貨市場，買家渴望的是「立即取得」飛機，而非苦等數年才能從工廠提機。財務顧問與融資專家指出，這波購機熱潮背後，亦有科技產業創造的新富豪階級以及美國稅收政策的推波助瀾。業界人士指出，美國總統川普（Donald Trump）於2025年簽署的大而美法案《One Big Beautiful Bill Act》，其中「額外折舊」條款允許企業在擁有飛機的第一年，可將全額購機成本抵扣稅額，進一步推升了市場動能。花旗銀行航空融資主管法蘭西（Mike Francis）表示，過去買家習慣在「交機前」就轉讓購買合約，但製造商為了掌控市場定價權，紛紛出手遏止這種做法。因此，如今無論是企業還是個人買家，大多會選擇先完成交機程序，隨後在交機當時或不久後將飛機轉手出售。有顧問透露，曾有一家上市公司三年前以7700萬美元訂購一架私人飛機，並在半年前交機時以8400萬美元轉售；該顧問補充說，目前同一架飛機在私下非公開市場上的開價甚至已來到9500萬美元左右。