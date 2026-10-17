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陳其邁細數政績暗酸韓國瑜

蔡英文、蕭美琴現身鳳山力挺賴瑞隆

高雄市長選戰今（17）日大拚場，國民黨候選人柯志恩找來立法院長韓國瑜助陣，最後還送上「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」讓全場嗨翻，針對當年被高雄市長陳其邁罵「愛情騙子」，韓國瑜不忘再解釋愛情摩天輪構想。而陳其邁則在民進黨候選人賴瑞隆競選總部成立大會，大酸韓國瑜當年停建輕軌、把大港開唱改成「中華開唱」，喊話市民要「選對的人走對的路」。藍綠隔空較勁意味濃厚。陳其邁台上致詞時表示，6年前，他在同一個場地承諾「2年拚4年」，成功讓高雄成了偉大的城市。自從他上任後，不僅把台灣燈會結合國際IP的冬日遊樂園，包括吉伊卡哇、超人力霸王等，創造366億觀光產值。曾經被韓國瑜停建的輕軌，他也努力恢復建設，讓輕軌順利成圓。一度被停辦的大港開唱也重新回歸，還有不少國際天團接力到高雄開唱，創造演唱會經濟。陳其邁喊話，要選對的人才能走對的路，對的人就是賴瑞隆。他不會說一到做一套，是腳踏實地的人，讓他延續政策，高雄成為觀光移居城市。「我們的市長，就是賴瑞隆！」賴瑞隆競總成立大會，晚間在鳳山舉行，綠營重量級大咖都現身，包括前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前行政院長謝長廷等人都來，力挺賴瑞隆承擔「關鍵第四棒」，延續城市轉型成果。蔡英文更喊話，「上次投給蔡英文的，這次要全部投給賴瑞隆」。蕭美琴則以「隆貓」為喻，期盼賴瑞隆成為吸引外資與優秀人才的招財貓，呼籲透過中央地方「雙賴合作」守護光榮。