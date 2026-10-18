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▲田馥甄演唱會已於10/13、10/15進行兩輪抽選，但仍有不少粉絲全數槓龜，今日是拚手速最後機會。（圖／何樂音樂臉書）

搶票前準備（務必提前完成）

註冊與驗證：進入 遠大售票系統 註冊會員，並 必須完成手機號碼與Email雙重驗證 。

註冊會員，並 。 準備實名資料：因為是實名制，請先將 所有同行者的姓名與身分證字號 （海外觀眾為護照姓名、護照號碼）存在電腦記事本，以便當下快速複製貼上。

（海外觀眾為護照姓名、護照號碼）存在電腦記事本，以便當下快速複製貼上。 綁定信用卡：建議先至「會員專區」➔「個人資料」➔「信用卡資訊」綁定信用卡，加快付款速度。

購票流程：

進入網頁：提早登入遠大售票會員，並開啟田馥甄台北大巨蛋售票頁面。 整點刷新：點開自己要搶的區域，12:00整點一到，按下「更新票數」直接進入搶票戰場。 選擇票區與張數：選取想購買的區域與張數，建議選擇電腦配位。（每位會員帳號每一場次限購 4 張票券，包含登記抽選之已付款票券） 耐心等待轉圈：送出後系統會開始轉圈圈，此時絕對不要重新整理網頁，以免重新排隊。 順利的話轉出座位和序號，就可以填寫實名資訊＋進行結帳。⚠️填寫實名制資料：順利配位成功後，必須在規定時間內填入每張票券對應的入場者姓名與證件號碼。（注意：一旦送出訂單成立，不得修改任何實名資料，請務必再三確認） 完成付款：建議選擇「ATM虛擬帳號」避免刷卡失敗；若信用卡刷卡付款失敗，會將刷卡失敗的訂單，陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，屆時請依我的訂單顯示之「銀行帳號」、「銀行代碼」於匯款期限內完成付款，系統將以款項實際入帳時間為準。請於繳費後一小時至「我的訂單」確認

取票方式：ibon機台取票

12月12日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月12日（六）21:30

12月13日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月13日（日）21:30

12月15日（二）場次：12月2日（三）09:00 至12月15日（二）22:30

12月18日（五）場次：12月2日（三）09:00 至12月18日（五）22:30

12月19日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月19日（六）21:30

12月20日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月20日（日）21:30

於ibon機台點選「訂票」→「售票系統」→「取票」→「Ticket Plus遠大售票系統」。 請依照系統畫面指示，分別輸入「手機號碼」及「取票號碼」，並列印取票繳費單。（取票號碼，可於「我的訂單」查詢） 拿繳費單至該門市櫃台取票。

Hebe田馥甄《要去什麼地方》演唱會將於12月在台北大巨蛋開唱，歷經2輪抽選後，《NOWNEWS今日新聞》整理搶票攻略，讓沒有中籤的粉絲們能順利搶票，把握最後的進場機會，而網友也表示：「希望能搶到」、「極少數零星票 可以留一張給偶嗎？」、「沒抽中，求進場」、「拜託了希望可以搶到。」田馥甄演唱會已於10/13、10/15進行兩輪抽選，但仍有不少粉絲全數槓龜，經系統清票後，後續未付款的零星票券將於今日中午12：00 在遠大售票開放搶票，是大家拚手速的最後機會。➤若訂單付款狀態顯示為「待繳費」，須等待銀行回傳付款狀態。➤若逾期未付款，系統收到銀行回傳付款狀態後將自動取消該筆訂單並顯示「付款失敗」。