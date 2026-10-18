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中華職棒總冠軍賽首戰今（17）日開打，味全龍首戰以3：0擊敗中信兄弟，隊內野手張政禹遵守約定，賽後開心地展示自己被剪下的辮子，笑稱「第一條！還有3條」，為球隊拔得頭籌增添不少趣味話題。談到新髮型的靈感來源，張政禹透露，原本打算把頭髮整頭染成紅色，但染上去後感覺效果不如預期，於是突發奇想改綁4條辮子，並立下「贏1場就剪掉1條」的奪冠約定。首戰告捷後，全隊賽後聚在投手丘圍成龍圈圈慶祝，張政禹便向隊友喊話「我要剪掉1根」，隨即在現場動刀。被問及是誰操刀剪下第1刀時，張政禹苦笑點名隊友林鋅杰，直呼：「林鋅杰啊，我覺得他不太會剪ㄟ，都剪斷了！我原本還想說要送給球迷的。」看著手中被剪碎的斷髮，他逗趣反問記者：「還是這樣也可以送？這樣有人要嗎？」談到比賽，張政禹對團隊表現給予高度肯定。他特別提到劉基鴻與陳子豪等人展現出老將的價值，而後續劉俊緯、陳品捷即便沒有擊出安打，也靠著高飛犧牲打成功護送分數，將基本功確實做好，「可以不用安打就能得分的機會，我們都有把握住，這在短期盃賽裡真的相當關鍵。」面對滿場象迷震撼的應援聲浪，張政禹坦言跟例行賽感覺差不多，畢竟也不是沒見過大場面，但他也笑說：「象迷在後面喊的時候，真的會感覺有一股風往後面吹過來，聲音蠻大聲的，稍微有被嚇到，但幸好最後有hold住。」