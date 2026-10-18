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聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊即將在10月20日迎來例行賽開幕戰對決。這場交鋒距離兩隊在2026年西區冠軍賽歷經7場史詩級大戰僅過去約5個月，馬刺主力後衛瓦塞爾（Devin Vassell）在賽前毫不掩飾兩隊間劍拔弩張的氣氛，公開放話雙方「互看不順眼」，也讓這組聯盟新興宿敵的對抗未開打先飄濃烈火藥味。在即將登場的開幕戰前夕，瓦塞爾受訪時直接對宿敵雷霆隊發表了一段毫不留情的發言：「這是兩支完全互看不順眼的球隊，我想我們現在確實有這種氛圍。這不言自明，我想我不需要指名道姓，大家到時就會看到。這一切就從10月20日開始。」這段火藥味十足的言論，迅速引爆球迷對這場西區雙強對決的期待。回顧上賽季西區冠軍賽，馬刺在第7戰力克由當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊，昂首挺進總冠軍賽。雖然雷霆球迷認為主力側翼威廉斯（Jalen Williams）與米切爾（Ajay Mitchell）的傷缺是落敗主因，但如今雙方再度碰頭，兩支西區最頂尖的年輕勁旅已將彼此視為爭冠路上的最大阻礙。面對第7戰遭淘汰的苦澀回憶，雷霆防守大鎖卡魯索（Alex Caruso）近期在接受電台訪問時也坦言，那場失利至今依然令人心痛：「與重返巔峰、爭奪NBA總冠軍如此接近卻功虧一簣，這絕對非常痛苦。但這就是比賽的一部分，你不可能每年都贏，總會有不如意的時候，這正是照鏡子反省的時刻。」卡魯索強調，雷霆不會沉浸在失落中，也不會為傷病找藉口：「如果你真的想在最高水準的舞台競爭，就該重新綁緊鞋帶回到球場苦練，因為今年總得有人拿下總冠軍。」