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桃園市政府祭出雙層巴士補助，後續將再申請中央補助。桃園市議員詹江村質疑市府於8月13日正式發函公路局，要求將雙層巴士納入補助範圍，交通部公路局以從未申請回應。對此，公路局今（17日）再度澄清，桃市府所發公文僅為補助政策建議，並非正式計畫申請案。中央近期公告相關補助方案，國道客運雙層巴士每輛車購置補助上限為新台幣770萬元。詹江村日前於臉書發文，指控交通部為了選舉取消桃園雙層巴士購車補助。公路局隨後發文澄清，強調從未取消雙層巴士補助，也未收到桃園市府提出的具體補助計畫申請。公路局表示，公共運輸計畫整體預算有限，歷年均採分階段方式受理各縣市政府申請。今年8月6日已正式發函各縣市政府，啟動第一階段公運計畫申請作業，優先受理「幸福巴士」、「公車進校園」及「無障礙服務」等滿足基本民行需求的補助項目。公路局指出，當時函文也明確說明，其餘補助項目將視公運計畫預算實際使用情形，另行函知各縣市政府提出申請。因此，桃園市政府8月13日發函一事，經查主要是建議將雙層巴士購置納入補助範圍，並非具備實際數量與金額的正式補助計畫申請案。公路局表示，今年8月7日公布的公運計畫中，已明確列入雙層巴士補助項目，每輛補助上限為770萬元。公路局強調，雙層巴士補助仍須視整體公運計畫預算使用情形核定，申請計畫也須符合相關規範與程序，並非發函建議納入補助，就等同正式提出申請。公路局也重申，中央從未取消雙層巴士補助項目，截至目前也未接獲桃園市政府針對雙層巴士提出的具體補助計畫申請。最後，公路局表示，中央與地方推動公共運輸的目標一致，期盼相關單位基於事實溝通與說明，避免資訊落差造成外界誤解。