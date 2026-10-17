中華職棒台灣大賽今（17）日晚間的G1龍象大戰中，味全龍隊以3：0完封中信兄弟，成功在台北大巨蛋滿場4萬名球迷見證下奪得系列賽首勝，對此，「小龍女」李多慧隨即分享「開心到模糊」的照片慶祝，一旁隊長小映則是笑到張大嘴，情緒看似相當高昂。
味全龍奪下首勝 李多慧上傳照片分享心情
味全龍確定拿下G1首勝後，李多慧立刻在Threads發文寫下「現在的心情」，並附上一張畫質模糊的照片，可見李多慧整個人興奮到咧嘴笑，露出一整排白皙的牙齒，雙眼瞇成一條線，後方的小映表情更是誇張，嘴巴張大到極限，五官已經皺成一團。
大嘴照被出賣 小映加碼李多慧「發怒」照
有趣的是，李多慧發布該篇貼文後，小映在底下上傳另一張照片，只見李多慧露出有些兇狠的表情，配文寫下「我這有～你們如果明天沒來看我們單曲首跳開場舞的怒怒表情」，幽默調侃隊友李多慧。
看了這兩張照片，粉絲紛紛表示：「笑到併軌」、「哈哈哈根本就是我現在的表情」、「味全龍今天勝利啦！繼續這個氣勢拿到總冠軍」、「明天繼續！多慧今天辛苦了」、「要繼續加油！還要三勝」、「龍心大悅」、「留友看這兩個可愛的人！」
資料來源：李多慧Threads
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味全龍確定拿下G1首勝後，李多慧立刻在Threads發文寫下「現在的心情」，並附上一張畫質模糊的照片，可見李多慧整個人興奮到咧嘴笑，露出一整排白皙的牙齒，雙眼瞇成一條線，後方的小映表情更是誇張，嘴巴張大到極限，五官已經皺成一團。
有趣的是，李多慧發布該篇貼文後，小映在底下上傳另一張照片，只見李多慧露出有些兇狠的表情，配文寫下「我這有～你們如果明天沒來看我們單曲首跳開場舞的怒怒表情」，幽默調侃隊友李多慧。
看了這兩張照片，粉絲紛紛表示：「笑到併軌」、「哈哈哈根本就是我現在的表情」、「味全龍今天勝利啦！繼續這個氣勢拿到總冠軍」、「明天繼續！多慧今天辛苦了」、「要繼續加油！還要三勝」、「龍心大悅」、「留友看這兩個可愛的人！」
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